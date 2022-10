Scoret igjen – så sjarmerte han supporterne

(Nordsjælland – Horsens 2–0) Andreas Schjelderup (18) konsoliderte sin stilling som toppscorer i den danske ligaen. Så ble han byttet ut og tok «high five» med «halve» stadion på vei ut. Det gjør ham ikke mindre populær blant fansen.

28. okt. 2022 21:03 Sist oppdatert nå nettopp

Talentfabrikken FC Nordsjælland fortsetter å imponere.

Det samme gjør Andreas Schjelderup fra Bodø.

Nordsjællands norske stortalent ordnet først straffespark og satte så ballen i nettet fra 11-meteren – hans niende scoring for sesongen.

«Andreas Schjelderup er den køligste mand på hele Right to Dream Park», fastslår storavisen B.T. om Schjelderups straffespark.

Horsens-keeper Marcus Bobjerg sprellet til feil side etter Schjelderups signaturfinte.

GODE UTSIKTER: Andreas Schjelderup feirer sammen med Erik Marxen etter sin 2–0-scoring.

FC Nordsjælland har dermed 31 poeng på 15 kamper og leder med seks poeng ned til Viborg, som har én kamp mindre spilt.

Tradisjonsrike storklubber sliter: FC København er nummer åtte, Midtjylland nummer fem og Brøndby nummer 10.

Da han ble byttet ut, tok 18-årige Schjelderup en «æresrunde» der han tok «high five» med mange unge supportere, og fikk også tid til en selfie, før han satte seg.

Han kjørte rundt med Horsens James Gomez hele kampen, og like etter at Schjelderup var byttet ut, måtte Gomez tåle sitt andre gule kort for kvelden. Rett ut.

Nordsjælland har opparbeidet seg et veldig godt rykte som talentutvikler i europeisk toppfotball.

Klubben har solgt spillere for over én milliard norske kroner de siste ti årene. Blant de mest kjente er Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kamaldeen Sulemana (Rennes) og Mohammed Kudus (Ajax).

En 18 år gammel nordmann kan bli den neste.

Schjelderup ble i vår satt på anerkjente Goals liste over de 50 arrow-outward-link største talenter. De sammenlignet ham med Eden Hazard og Jack Grealish.

Han dro til Danmark i 2020 og fikk sitt gjennombrudd allerede våren 2021, fortsatt bare 16 år gammel. Halvannet år senere beskrives han som «FC Nordsjællands juvel» av nyhetsbyrået Ritzau fredag kveld.

FC Nordsjælland har proklamert at topp 6 er målet for sesongen, men nå mener mange danske eksperter at de må endre på det. Topp 6 er ensbetydende med plass i sluttspillet.

Klubben har solgt spillere for over én milliard norske kroner de siste ti årene. Blant de mest kjente er Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kamaldeen Sulemana (Rennes) og Mohammed Kudus (Ajax).

En 18 år gammel nordmann kan bli den neste.

Schjelderup ble i vår satt på anerkjente Goals liste over de 50 arrow-outward-link største talenter.

FC Nordsjælland har proklamert at topp 6 er målet for sesongen, men nå mener mange danske eksperter at de må endre på det.