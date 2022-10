Vanvittig Tottenham-comeback mot Bournemouth: – Helt avgjørende

(Bournemouth-Tottenham 2–3) To scoringer av Kieffer Moore (30) kunne påført Tottenham lagets tredje strake tap, men Antonio Contes pressede mannskap snudde oppgjøret to minutter på overtid.

JUBLET: Innbytterne Rodrigo Bentancur og Bryan Gil feiret på overtid.

– Det var helt avgjørende for oss å vinne denne kampen. For vi hadde null poeng på de to foregående. Denne seieren kan gi oss mer selvtillit, sier Conte til Sky Sports.

I 2015 var Kieffer Moore (30) på et seks måneder langt, mislykket opphold i Viking. Etter at waliseren dro fra Stavanger, har karrieren tatt ham til Premier League.

Lørdag satte Moore inn både 1–0 og 2–0 mot Tottenham på Vitality Stadium. Med stillingen var bortelaget på vei mot en ny nedtur, men hvittrøyene fra London viste vinnervilje og karakter den siste halvtimen av oppgjøret.

Først reduserte Ryan Sessegnon med et skudd fra skrått hold i motsatt hjørne drøyt 30 minutter før slutt. Deretter utlignet venstre stopper Ben Davies til 2–2 etter 73 minutter – før innbytter Rodrigo Bentancur satte inn 3–2 til Tottenham på overtid etter en corner.

Statistikkene fra kampen tyder på at seieren var fortjent. Tottenham hadde blant annet 70 prosent av ballen, 19 cornere mot Bournemouths to - samt 12 avslutninger, mens hjemmelaget hadde fem forsøk.

Med seieren ligger Tottenham på 3. plass i Premier League – tre poeng bak ledende Manchester City, som vant 1–0 borte mot Leicester uten en skadet Erling Braut Haaland arrow-outward-link .

Kontrasten er stor for «Spurs», som med tap ville ha gått i garderoben med en bekmørk rekke på tre strake nederlag. Nå er den negative trenden i stedet snudd.

FRA FORTVILELSE TIL GLEDE: Tottenham-manager Antonio skrek på spillerne under kampen.

For Bournemouth er situasjonen verre. Etter at Scott Parker fikk sparken arrow-outward-link som trener etter en seier og tre tap på de fire første serierundene, den 30. august, tok Gary O’Neill over jobben på midlertidig basis.

Laget gikk deretter ubeseiret gjennom de seks påfølgende matchene, men de tre siste har alle endt med tap. 13 poeng på 13 runder holder til en foreløpig 14. plass på tabellen for Fenerbahçe-spissen Joshua Kings tidligere klubb.