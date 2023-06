Solbakken godtar Haaland-festing før landskampene: – Bør ha tatt sin siste cocktail i kveld

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken mener det er helt innafor at Erling Braut Haaland får feste seg ferdig før landskampene.







– Når paraden er ferdig, og den begynner klokken 17.30 norsk tid, bør han ha tatt sin siste cocktail og innfinne seg her, sier landslagssjefen.

Han fikk spørsmål om det er greit at Haaland dro til Ibiza for å feste etter Champions League-triumfen. Daily Mail har «avslørt» at City-stjernene dro med privatfly til party-øya.

I dag skal City-spillerne hedres i egne gater i Manchester.

– Det er helt fint. De har gjort noe unikt. Det er nederlandske og spanske landslagsspillere der, og de skal også på jobb snart. Det er bedre for meg at de gjør seg ferdig med dette. Når man er 20–21 år, så kommer man seg mye kjappere etter en fest enn når man er 50–60 år, sier Solbakken.

Norge har to viktige EM-kvalifiseringskamper på Ullevaal den neste drøye uken: Skottland lørdag 17. juni og Kypros tirsdag 20. juni.

Den norske EM-optimismen har allerede fått seg en aldri så liten knekk etter 0–3 mot Spania og 1–1 mot Georgia.

Norge er fem poeng bak Skottland, og det er derfor en uhyre viktig oppgave som venter på Ullevaal.

– Dersom vi ikke slår Skottland på Ullevaal, er det langt på vei kjørt, har tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen uttalt til VG.

Fakta Gruppe A 1. Skottland – 6 poeng 2. Spania – 3 poeng 3. Georgia – 1 poeng (foran på målforskjell) 4. Norge – 1 poeng 5. Kypros – 0 poeng Vis mer

Det er de to øverste plassene som gir EM-billett.

Fakta Norges kvalikkamper 17. juni: Norge – Skottland (Ullevaal) 20. juni: Norge – Kypros (Ullevaal) 11. september: Norge – Georgia (Ullevaal) 12. oktober: Kypros – Norge (AEK Arena) 15. oktober: Norge – Spania (Ullevaal) 19. november: Skottland – Norge (Hampden Park) Vis mer

Ståle Solbakken bekrefter til VG at Bodø/Glimts Hugo Vetlesen har fått fri fra dagens trening for å dra på legesjekk hos en potensiell ny klubb. Ifølge TV 2 er Glimt enig med Club Brugge om en overgang verdt mellom 70 og 90 millioner kroner.