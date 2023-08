Slik foregår VM-oppvasken til landslaget

Tirsdag skal funnene fra VM-evalueringen presenteres for spillerne. NFF sier at den skal gjennomføres «med stor takhøyde og ærlighet».

GRUNDIG EVALUERING: De norske fotballkvinnene har gjennomført en større evaluering etter VM. Her etter 3–1-tapet mot Japan. Vis mer







Publisert: 22.08.2023 13:37 Oppdatert: 22.08.2023 14:16

Etter det VG får opplyst har alle spillerne fått et spørreskjema tilsendt på e-post etter VM. Noen av spillerne skal også ha blitt ringt for én-til-én-samtale.

Tirsdag skal funnene fra spørreundersøkelsen presenteres for spillerne på et møte klokken 18.00. Det bekrefter generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Karl-Petter Løken, til VG.

– Vi er godt i gang. Dette er en intern evaluering hvor det skal være stor takhøyde rundt detaljer og enkeltdeler, skriver Løken til VG i en melding.

LEDER EVALUERINGEN: Karl-Petter Løken. Her sammen med Lise Klaveness på treningsfeltet Seddon Fields i Auckland, to dager før andre gruppespillskamp mot Sveits. Vis mer

Han sier at funnene fra evalueringen blir et tema på et pressetreff 28. august.

– Dette forblir internt, men vi vil helt sikkert si noe om hovedfunn i etterkant av at vi har gått gjennom alt, fortsetter han.

Fotballpresident Lise Klaveness sier at slike type evalueringer alltid gjennomføres etter et mesterskap for alle landslag i NFF.

– Det er viktig å understreke at det primære formålet med denne og våre mesterskapsevalueringer er at spillere, trenere og ledere skal kunne forstå sammenhenger, og lære av erfaringene for at vi skal utvikle oss fremover, sier hun.

Hun fortsetter:

– Det er derfor disse evalueringene holdes interne, her skal det være ærlighet og høyt under taket, ikke posisjonering og frykt for overskrifter, sier hun.

VET DU NOE OM SAKEN? Kontakt VGs journalister på e-post

I SPISSEN: Fotballpresident Lise Klaveness. Her fra havnen i Auckland. Vis mer

Flere norske klubber skal også ha fått tilsendt spørsmål på e-post etter VM.

Etter det VG får opplyst skal det blant annet ha blitt stilt spørsmål om hvilket inntrykk de har av Norges posisjon i internasjonal fotball, og hva NFF kan gjøre for å løfte engasjementet rundt landslaget.

Når det gjelder vurderinger og beslutninger knyttet til A-landslagssjefenes kontrakter, er det styrets ansvar og oppgave, forteller fotballpresident Klaveness.

– Dette er ikke noe vi involverer spillere, eller andre i støtteapparatet, i på noen formelle måter, sier hun.

Landslagssjef Hege Riise har kontrakt til EM i 2025.

Norge gikk videre fra gruppespillet i VM, men røk ut i åttedelsfinalen mot Japan.

Underveis i mesterskapet rapporterte NRK om «sterk misnøye» i VM-gruppen, og Caroline Graham Hansen sa hun følte seg «tråkket på» etter å ha blitt vraket til møtet mot Sveits.

Dagen etter beklaget spilleren, noe Riise aksepterte.