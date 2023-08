Medier: United vil hente Chelsea-back og ny danske

Manchester United har kommet med en forespørsel til Chelsea om et lån av Marc Cucurella. Klubben sikter seg også inn på danske Pierre-Emile Højbjerg.

ØNSKET AV UNITED: Marc Cucurella (t.h.) kan gå på lån til Manchester United. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 18:38 Oppdatert: 29.08.2023 18:50

Luke Shaw er ute med en langtidsskade, og United-sjef er nødt til å se seg om etter alternativer. Valget skal ha falt på Cucurella. Det melder blant andre The Athletic og Sky Sports.

Den spanske 25-åringen har hittil i sesongen ikke fått noe spilletid for Chelsea under Mauricio Pochettino, og klubben skal våre åpne for et utlån.

The Athletic skriver at Chelsea ønsker seg rundt 94 millioner kroner fra United for å sende ham på lån – en sum United ikke er villige til å betale.

De røde djevlene skal også ønske seg Tottenhams midtbanemann Pierre-Emile Højbjerg, og Sky Sports skriver at United har tatt kontakt med Tottenham angående en overgang for dansken.

Om det skjer, vil han bli Uniteds tredje danske spiller. Christian Eriksen og Rasmus Højlund, som ble hentet tidligere denne sommeren, er allerede blant ten Hags menn.