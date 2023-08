Moldes Champions League-drøm knust: – Lettkjøpte mål

(Galatasaray-Molde 2–1, 5–3 sammenlagt) Veton Berisha trodde han hadde reddet ekstraomganger for Molde. Så grep VAR inn.

INVOLVERT: Martin Ellingsen scoret selvmål i den første kampen i Molde. I Istanbul var han uheldig og laget straffe, samt ble truffet av ballen som satte Jakob Karlstrøm ut av spill. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 23:06 Oppdatert: 29.08.2023 23:27

Videodømmingen viste en marginal, men korrekt offside på Molde-spissen. Målet hadde gitt Molde ledelsen ti minutter før slutt og muligheten for ekstraomganger.

I stedet endte det med et sent seiersmål fra Angelino i Tyrkia. Molde skal spille Europa League-gruppespill. Galatasaray får leke med de store gutta i Champions League.

– Vanvittig surt. Over to kamper er vi ganske klart bedre spillemessig, sier Eirik Hestad til TV 2.

– Jeg synes vi gir det et skikkelig forsøk. Igjen så blir det lettkjøpte mål mot oss. Jeg synes vi styrer store deler av kampen. Jeg er stolt av guttene som kommer hit og bare kjører på. Jeg er skuffet over at vi ikke får med oss noe, men stolt av prestasjonen, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Vi har noe her å gjøre. De har enkeltspillere. Vi har lag. Prestasjonsmessig er vi sterkere enn dem over to kamper. Så har de enkeltindivider, sier Moe.

Molde skapte to-tre gode muligheter før de første fire minuttene var spilt, men skulle likevel få en marerittåpning.

Da Galatasaray svingte et frispark inn i Molde-feltet, hadde Martin Ellingsen tatt litt for godt tak i armen på Mauro Icardi. Dommer pekte på straffemerket.

Icardi tok den selv. Sikker som banken. 1–0.

Da virket det tungt for Molde i heksegryta i Istanbul.

STJERNESMELL: Erling Knudtzon og Markus Kaasa måtte begge ut etter å ha skallet i hverandre. Vis mer

Men dette Galatasaray-laget, anført av Icardi og tidligere Napoli-stjerne Dries Mertens, var ikke spesielt skarpe. Foruten straffen hadde de lite å by på offensivt. Molde fikk styre mer enn forventet, og skapte også gode muligheter.

– For en lapskaus Galatasaray er bak der, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

BOMMET: Eirik Hestad fortviler etter bom på kjempesjanse. Vis mer

Eirik Hestad fikk den største i første omgang. Hjemmelagets forsvar slo sprekker gang på gang, og nå fikk innbytter Hestad muligheten. Fra 12 meter avsluttet han altfor svakt. Muslera reddet.

Molde gikk til pause to mål under sammenlagt, men mulighetene var der.

Bortelagets beste spiller var Emil Breivik. Midtbanespilleren hadde blitt tatt ut på landslaget åtte timer før kampstart i Istanbul.

– Han spiller litt på den samme måten, enten det er Galatasaray eller i en vanlig eliteseriekamp. Han kommer i de samme situasjonene, begrunnet Ståle Solbakken på pressekonferansen.

Halvveis ut i andre omgang skulle Molde-spilleren gi landslagssjefen rett.

To dragninger på venstre side, en av dem en tunnel, ga Molde en kjempemulighet. Breivik fant Hestad som revansjerte seg fra bommen i første. Han banket ballen i lengste og det hele levde for fullt igjen.

– Det er ikke artig å tape. Vi føler over to kamper at vi er fullt på høyde og har nok sjanser til å gå inn i Champions League, så da er det surt, sier Breivik til TV 2.

SKUFFET OG STOLT: Erling Moe og Molde måtte se seg slått av Galatasaray. Vis mer

Veton Berisha har hatt minimalt med påvirking på dette Molde-laget så langt denne sesongen. Ti minutter før slutt trodde han og alle andre med hjertet i blått at han hadde sendt Molde i ledelsen.

Berisha feiret, men måtte til slutt fortvile. VAR plukket opp en korrekt offside. Molde måtte jage igjen.

I stedet skulle kalddusjen komme. Sivert Mannsverk lagde et noe unødvendig frispark. Angelinos skudd traff Martin Ellingsen, satte keeper Karlstrøm ut av spill og sendte hjemmelaget i ledelsen på overtid - akkurat som i den første kampen i Molde seks dager tidligere.

VIDERE: Angelino avgjorde med et frispark som gikk via Martin Ellingsen. Vis mer

– Molde har vært vel så gode spillemessig, sa TV 2-ekspert Petter Myhre.

Det hjelper så lite. Mauro Icardi og gjengen skal spille Champions League. Molde må ned et nivå og spille Europa League.