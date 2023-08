Liverpool anker Mac Allisters røde kort

Liverpool har bestemt seg for å anke det røde kortet Alexis Mac Allister pådro seg mot Bournemouth.

Publisert: 21.08.2023 13:40 Oppdatert: 21.08.2023 13:59

Det skriver lokalavisen Liverpool Echo.

Den argentinske landslagsspilleren ble vist et direkte rødt kort etter snaue timen i forrige ligakamp mot Bournemouth. Han kom for sent inn i en duell med Ryan Christie.

Det betyr at han foreløpig er suspendert i de tre neste ligakampene. Det er en bortekamp mot Newcastle, hjemmekamp mot Aston Villa og bortekamp mot Wolverhampton.

Jürgen Klopp var svært uenig i utvisningen av argentineren. Derfor kommer det ikke som en stor overraskelse at Liverpool prøver å anke det røde kortet.

– Jeg så det røde kortet igjen og vi må snakke om det. Jeg har full forståelse for hvordan det så ut for dommeren i øyeblikket, men om man ser det igjen så kan man se at det er innsiden av foten og ikke noe kraft. Det var ikke hensynsløst, det var bare en bom på ballen og så et lite treff på leggen, sa Klopp til Sky Sports etter kampen.

Det engelske fotballforbundet vil nå se på situasjonen på nytt med en uavhengig kommisjon for å avgjøre om suspensjonen skal bli stående.

En avgjørelse er ventet mot slutten av uken.