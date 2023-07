Ronaldo hardt ut mot europeisk toppfotball: – Mistet kvalitet

Cristiano Ronaldo har fått mye kritikk etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Selv mener han at han har ledet an for spillerstrømmen til ligaen.

KRITISK: Cristiano Ronaldo mener flere av de største ligaene har mistet sin kvalitet. Her under sin egen spillerpresentasjon i januar. Vis mer





– De kritiserte meg for å dra til Saudi-Arabia, men hva skjer nå? Jeg banet vei, og nå kommer alle spillerne hit.

Det konstaterer Cristiano Ronaldo til flere medier etter 5–0-tapet mot Celta Vigo mandag kveld. Portugiseren er tydelig på at han mener sin egen signatur til Saudi-klubben Al Nassr var avgjørende for ligaens nye tilstrøm av spillere.

Fotballekspert Petter Veland tror at selv om pengene rår for de aller fleste som velger en overgang til de saudiarabiske klubbene, kan likevel Ronaldo ha gjort det enklere for etterkommerne å ta det moralske valget ved å gå til ligaen.

– Det er i størst grad pengene som lokker, og det tror jeg Ronaldo også vet innerst inne. Men han er den største stjernen. Spillerne kan på en måte skyve Ronaldo foran seg og forsvare eget valg med at «siden Ronaldo dro til Saudi, så vitner det om at spennende ting er på gang», sier Veland til VG.

– Men de fleste har nok fått en økonomisk mulighet som gjør at man legger eventuelle moralske sider til side. Jeg tror ingen av de tenkte «Yes! Nå får jeg spille mot en 38 år gammel Ronaldo» da de tok valget, forteller han.

Ronaldos rival fra tiden i Real Madrid og La Liga, Lionel Messi, ble søndag offisielt presentert som Inter Miami-spiller. Mandag ble også Moldes Birk Risa bekreftet klar for den amerikanske ligaen.

Portugiseren er ikke nådig når han sammenligner de to ligaene, og mener hans nye liga vil forbigå flere av de store ligaene allerede i nær fremtid.

– Saudi-ligaen er bedre enn MLS. Om et år vil flere og flere toppspillere komme til Saudi Arabia. På det året vil Saudi-ligaen overta den tyrkiske og den nederlandske ligaen, sier Ronaldo.

Ronaldo tror selv at han har vært årsaken til den plutselige stjernestrømmen som har ankommet midtøsten den siste tiden.

– Det er fakta. Da jeg signerte for Juventus, var Serie A dødt. Etter jeg signerte, ble den gjenopplivet. Hvor enn Cristiano går, skaper han mer interesse, sier portugiseren om seg selv i tredjeperson.

Med mange år bak seg som en av verdens beste fotballspillere, har Ronaldo opparbeidet seg en høy stjernestatus.

– Jeg forstår litt hva han sier når man kjenner til hans personlighet og aura. Han er jo en som er omgitt av ja-mennesker og som sikkert på fortjent vis har oppnådd en sånn selvtillit som gjør at han oppriktig kan mene at han har enorm påvirkning og innvirkning på ting, sier Veland.

– Også La Liga var jo på sin «peak» da han og Messi var i ligaen.

38-åringen ble tidligere i år koblet til en retur til Real Madrid, men han var rask med å avkrefte et ønske om å dra tilbake til europeisk fotball.

– Jeg er 100 prosent sikker på at jeg ikke vil returnere til en europeisk klubb. Jeg er 38 år gammel. Og europeisk fotball har mistet mye kvalitet. Den eneste som fortsatt gjør det bra er Premier League. De er langt foran de andre klubbene, sier Ronaldo.