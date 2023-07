New Zealand rystet Norge i åpningskampen i VM: – For noe forbanna dritt

EDEN PARK (VG) (New Zealand – Norge 1–0) Dritt, skuffende og skremmende elendig: Det norske landslaget får gjennomgå av både seg selv og eksperter etter det sjokkerende tapet for New Zealand i første VM-kamp.

– Fy faen i helvete for noe forbanna dritt, sier keeper Aurora Mikalsen til VG om reaksjonen etter baklengsmålet i begynnelsen av andre omgang.

De norske stjernene var nedbrutt etter kampen, kritiserte seg selv og insisterte på at de skulle ta grep.

Kontrastene var store til New Zealand-spillerne, som feiret sin første VM-seier noensinne – i først VM-kamp nummer 16.

Norge har på sin side satt seg i en svært vanskelig posisjon.

– Vi har snakket om hvordan de spiller og hvordan vi skal håndtere det. Likevel går vi utpå der og vi får ikke til noe hverken offensivt eller defensivt. Det er dritkjipt og skuffende, sier Guro Reiten til VG.

Ada Hegerberg, Norges største stjerne, fikk tøffe arbeidsvilkår på topp.

Først i det 85. minutt fikk Norge en avslutning på mål - fra venstreback Tuva Hansen.

– Jeg er veldig skuffet. Vi er på halvdistanse i hele kampen. Vi kan snakke så mye vi vil om at vi skal komme oss inn i det, men vi må erkjenne at vi ikke har marginene med oss, er oppsummeringen fra Hegerberg.

Nærmere 40.000 steg opp i ellevill jubel da Hannah Wilkinson sendte vertsnasjonen opp i en 1–0-ledelse like etter pausen og rystet det norske laget.

– Dette var rett og slett skremmende elendig. Det som ikke må skje er at det bortforklares som tilfeldigheter, marginer eller annet, skriver Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Og i Sverige spør Aftonbladets kommentator Johanna Frändén om Norge i det hele tatt hadde det moro da de fikk åpne VM torsdag morgen. «Hva skjer, Norge?» er tittelen på hennes kommentar i den svenske avisen.

Landslagssjef Hege Riise innrømmer at prestasjonen var langt fra god nok:

– Det er dritt å stå her nå, og kjenne at vi ikke kom i nærheten av det vi kan. Det er jo jeg som har ansvaret for totalen, så jeg skal grundig evaluere hva vi kunne gjort annerledes, sier Riise til NRK.

STÅR I DRITTEN: Hege Riise har opplevd mye som spiller og trener, og erkjente at det var alt annet enn moro å måtte forklare sjokktapet for New Zealand. Vis mer

Og det kunne vært verre for Norge:

Fire minutter før fulltid fikk New Zealand straffe etter en hands fra Tuva Hansen.

Den gikk Ria Percival fram for å ta, men denne gangen var Norge heldige. Percival styrte straffen i stålverket.

Da dommeren blåste kampen av, stormet både spillere og støtteapparat banen i full eufori.

New Zealand hadde sikret sin første seier i et VM-sluttspill noensinne, og det på hjemmebane.

Før kampstart ble det viet ett minutt stillhet til ofrene fra skytingen som skjedde i Auckland i morgentimene torsdag. De norske spillernes hotell ligger i nærheten av gjerningsstedet, og de norske spillerne opplevde derfor hendelsen på nært hold.

Spiss Ada Hegerberg kommenterte situasjonen hos NRK før kampstart:

– Det viser at livet er større enn fotball. Vi har tenkt på de som er pårørende av det som har skjedd, sier Hegerberg til NRK på vei inn til Norges åpningskamp.

To er døde, i tillegg til gjerningsmannen.

New Zealand har aldri vunnet i et VM-sluttspill på de fem gangene de tidligere har deltatt. Norge deltar i sitt niende VM av like mange mulige. De har vunnet 25 av sine 40 tidligere sluttspillkamper, og seks av seks da det ble gull i 1995.