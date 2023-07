New Zealand rystet Norge i åpningskampen i VM: – Skremmende elendig

EDEN PARK (VG) (New Zealand – Norge 1–0) New Zealand sikret sin første seier i et VM noensinne. Og det på hjemmebane mot et norsk lag med store stjerner.

For i åpningskampen mot New Zealand ble det et sjokktap for de norske jentene.

– Veldig skuffet. Vi blir kanskje preget av stunden og våkner først de siste 25 minuttene og da er det for sent. Vi må bare erkjenne at dette ikke var godt nok og ta tak, sier kaptein Maren Mjelde til NRK.

Norges største stjerne, Ada Hegerberg, fikk tøffe arbeidsvilkår på topp. Først i det 85. minutt fikk Norge en avslutning på mål - fra venstreback Tuva Hansen.

– Jeg er veldig skuffet og det må vi være alle sammen. Det er en dårlig kamp og vi kommer oss aldri inn i det. Vi kan snakke så mye vi vil, men vi må opp på nivået vi vil være på, er oppsummeringen fra Hegerberg.

Nærmere 40.000 steg opp i ellevill jubel da Hannah Wilkinson sendte vertsnasjonen opp i en 1–0-ledelse like etter pausen og rystet det norske laget.

Til info er New Zealand rangert som nummer 26 i verden. Norge er på 12. plass. New Zealand har spilt 15 VM-kamper uten seier før triumfen mot Norge.

– Dette var rett og slett skremmende elendig, skriver Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Like etter kunne åpningskampen i VM sett en del mørkere ut for Norge sin del, da VAR sjekket en potensiell handssituasjon fra Harviken, men det norske laget slapp med skrekken.

Straffe imot måtte de norske spillerne derimot svelge da Tuva Hansen havnet i samme situasjon like før kampslutt.

VAR sjekket situasjonen og dømte straffe i favør New Zealand. Den gikk Ria Percival fram for å ta, men også denne gangen var Norge heldige. Percival styrte straffen i stålverket.

Da dommeren blåste kampen av, stormet både spillere og støtteapparat banen i full eufori. New Zealand hadde sikret sin første seier i et VM-sluttspill noensinne, og det på hjemmebane.

Graham Hansen skapte Norges største sjanse da hun disket opp med et dribleraid ute på høyresiden underveis i omgangen. Innlegget fant Ada Hegerberg i feltet, men spissen skled i det hun skulle styre ballen på mål.

New Zealand på sin side sto samlet som et kollektiv, og var oftere foran Norge sitt mål enn det Norge fikk til i sin omgang.

Ada Hegerberg prøvde på magi etter syv minutter:

Før kampstart ble det viet ett minutt stillhet til ofrene fra skytingen som skjedde i Auckland i morgentimene torsdag. De norske spillernes hotell ligger i nærheten av gjerningsstedet, og de norske spillerne opplevde derfor hendelsen på nært hold.

Spiss Ada Hegerberg kommenterte situasjonen hos NRK før kampstart:

– Det viser at livet er større enn fotball. Vi har tenkt på de som er pårørende av det som har skjedd, sier Hegerberg til NRK på vei inn til Norges åpningskamp.

To er døde, i tillegg til gjerningsmannen.

New Zealand har aldri vunnet i et VM-sluttspill på de fem gangene de tidligere har deltatt. Norge deltar i sitt niende VM av like mange mulige. De har vunnet 25 av sine 40 tidligere sluttspillkamper, og seks av seks da det ble gull i 1995.