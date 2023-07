Supporter-opprør i Norge: – VAR ødelegger gleden ved å være supporter

VGs spørrerunde til Eliteseriens supporterklubber gir et tydelig svar: Et flertall ønsker VAR fjernet fra norske arenaer – og ingen av dem snakker for videodømming.

VAR ELLER IKKE VAR: Dette tegnet får mange norske fotballsupportere til å grøsse.







De siste serierundene har vært preget av flere protester mot VAR. Bannere, stilleprotestere og å la være å møtte opp i starten av kampen er noe av tiltakene som er brukt rundt om i landet.

VG har tatt runden til de 16 lagenes supporterklubber, med spørsmål om de ønsker å fjerne VAR fra norsk fotball eller ikke. Et stort flertall svarer at de er svært misfornøyde med hvordan VAR fungerer i dagens eliteserie.

Dette er hva de har svart:

Viking-hordene – Roar Åkerlund

– Styret i Vikinghordene ønsker VAR fjernet fra norsk fotball. Men dette er ikke forankret på årsmøtet til Hordene, eller blant medlemmene på andre måter.

– Vi protesterte sammen med resten av Felt O og Viking Oslo på bortekampen mot Stabæk med 10 minutters stillhet. Andre aksjoner er per nå ikke bestemt. Felt O har en gruppe som jobber med idrettspolitikk, og det er ikke umulig at VAR-spørsmålet løftes inn for Viking FKs årsmøte.

Stabæk support – Bjørnar Posse Sandboe

– Jeg personlig tenker at vi ikke bør bruke VAR slik det fungerer nå. Det gir liten gevinst med oppstykkede kamper og ofte flere, grove feil eller helt forskjellig utfall fra kamp til kamp. Kanskje kan det bli en spiselig variant av VAR en gang i fremtiden, men dette går veldig ut over kampopplevelsen, og den er det viktig at vi verner om.

Stabæks supportere forlot stadion ved kampstart mot Viking, for å markere sin misnøye mot VAR. Vis mer

– Jeg tror det mest virkningsfulle er om flere supporterklubber går sammen om felles protester/aksjoner. Det legges noen premisser om at VAR er kommet for å bli, men det er jeg uenig i. De har prøvd på noe, og ikke fått det til særlig godt. Det er ingen automatikk i at man skal bruke en hel eller to sesonger på å finne ut av dette. Da får de heller øve seg mer først.

Vålerenga/Klanen – Christian Arentz

– Klanen var imot, og er mot VAR i Norge. Klanen mener at VAR fjerner spontanitet på tribunen, og bidrar til lange unødvendige pauser i spillet. I etterkant av innføring kan vi vel også si at diskusjon av dommeravgjørelser ikke har avtatt, ei heller antall dommerfeil. Det er også mange eksempler fra feil også fra VAR-rommet. I Vålerenga har supporterne sammen fremmet et vedtak på årsmøtet som ble vedtatt. Vedtaket gjør at styret i klubben aktivt skal jobbe mot VAR.

– På tribunen har vi vist avstand med bannere, snu ryggen til ved straffer som er et resultat av VAR, og forsøkt begrense jubel på tribunen til en minimum ved VAR-avgjørelser.

Brann/Bataljonen – Erlend Ytre-Arne Vågane

– Vi hadde en spørreundersøkelse ute blant medlemmene om VAR for en stund siden. Den viste at meningene var såpass delte at vi vedtok å ikke ta stilling. Men nå har det vært så mye ståk og problemer rundt Var når det først har begynt, så vi kommer til å ta opp saken igjen etter sommeren.

Tydelig melding fra en gruppe Brann-supportere under kampen mot Strømsgodset forrige helg. Vis mer

Strømsgodset/GodsetUnionen – Truls Waaktaar Schøne:

– VAR ødelegger sjarmen med fotball på stadion. Noe av det beste med fotballen er spontanitet, glede og eufori. Eufori og entusiasme drepes når VAR griper inn og du må vente i opptil flere minutter for en avgjørelse. Den samme gleden kan du bare glemme. VAR gjør også mange feil, hva skal vi med VAR når selv verktøyet som skal gjøre fotballen "perfekt" ikke er i nærheten.

– Vi har hatt forskjellige aktiviteter til nå: Stille med tom tribune til kampstart (der vi kom inn etter 10 min). Stille aksjoner på arena i samarbeid med blant annet kanarifansen, bannere som viser våre standpunkt, verbal ytring og det jobbes med mer. GodsetUnionen har også et årsmøte vedtak om å jobbe mot VAR.

Lillestrøm/Kanarifansen – Tony Johansen

– Tidligere i år hadde vi et åpent møte for alle medlemmer og ikke-medlemmer av Kanari-Fansen. Der stemte alle de oppmøtte for at vi aktivt skal jobbe mot VAR. Som supportere til den eneste klubben i Norge som stemte imot VAR har vi i Kanari-Fansen valgt å følge Lillestrøm Sportsklubb i dens arbeid mot VAR.

Kanarifansen har hatt bannere mot VAR på flere av sine hjemmekamper. Vis mer

– VAR skulle være et hjelpemiddel som gjorde at vi ikke skulle diskutere dommerne men det vi ser er at dommerne blir diskutert mer enn noen gang. VAR dreper øyeblikket for oss på stadion. Den spontane jubelen uteblir. I de siste årene har rekrutteringen av supportere i Norge steget, men hva kommer til å skje i fremtiden? Vi har flere eksempler på folk som blir hjemme fra stadion på grunn av innføringen av VAR i Norge.

– Vi håper at samtlige supportergrupper i Norge viser motstand. VAR har IKKE kommet for å bli.

Haugesund/Maakeberget – Kristoffer Hervik.

– Supporterklubben Maakeberget ønsker ikke VAR og ønsker dette fjernet. VAR ødelegger gleden ved å være supporter. Vi var forsiktige optimister, men ser at dette avbryter ofte kampene, og det litt for lenge. I tillegg tar det bort den spontane gleden ved et mål, da det kan gå minutter før en kan bli juble og være glad eller bli forbanna.

Marius Hansen Grøtta sjekker VAR-skjermen i kampen mellom Sandefjord og Stabæk tidligere i måneden. Vis mer

Odd/Oddrane – Petter Guløy

– Jeg vet flesteparten er veldig, veldig imot. Vi er en av klubbene som føler oss bortdømt av VAR. Blant annet den i helgen, det annullerte målet. Hverken linjemann eller dommer markerer det som offside. Det hadde aldri blitt tatt hvis ikke var for VAR.

Det er generell misnøye?

– Det er for så vidt det. Vi kommer til å ha en markering snart vi også.

Hva slags type markering?

– Sannsynligvis å ikke komme inn. Stå på utsiden de første 10 første minuttene og så komme inn.

Tromsø/Isberget – Susanne Kristensen

– Vi har ikke tatt et generelt standpunkt. Vi har ønsket det velkommen. Slik det har gått så har det både gått i vår favør og ikke. Det demper den spontane gleden, følelsen av at «Oi her skjer det noe, skal vi juble, skal vi bli forbanna?» Det har vært litt tilbakemeldingen, det demper reaksjoner.

VAR-skjermen på Alfheim. Vis mer

Sandefjord/Blåhvalane – Marius Lie

– Vi håper det forsvinner. Det ødelegger fotballen. Jeg vet det er flere som er misfornøyde, så er det noen som er for. Vi har ikke tatt noe felles standpunkt.

– Supporterne har vunnet frem at det skal være lov med bluss og røyk og pyro, men hvis flere står sammen så kan det hjelpe mot VAR. Tror ikke det hjelper med bare sånn som Stabæk. Enorm publisitet for dem, men jeg tror ikke det hjelper.

Aalesund/Stormen – Svein Liid

– Det er fint lite vi kan gjøre med det. Noen er negative. Det kan være positivt og negativ i enkelte tilfeller. Vi har egentlig ikke noe vi skulle sagt som supportere ser det ut som. Uansett hva vi sier og gjør blir vi ikke hørt.

– I Stormen sitt miljø har vi ikke hatt den at det er negativt. I vår supportergruppe har det vært relativt positivt. Noen er alltid negative.

– Vi kommer ikke til å gjennomføre noen aksjon. Vi har ikke diskutert det gang.

VAR-banner på Aalesunds hjemmebane Color Line Stadion. Vis mer

– Det burde vært prøvd mer før sesongen startet. Jeg tror de kunne hatt godt med mer øvelse før de satte i gang. Det er ikke bare i våre kamper, men i andre kamper også at det ikke er riktig det som blir gjort. De har ikke erfaring nok med det. Det bør tas hensyn til.

Den andre supportergrupperingen, Aalesund support, er mer skeptisk:

– Vi er sterkt mot VAR. Dette ødelegger gledene med spillet vi elsker. Spontaniteten og det vakre med fotballen er i ferd med å svinne hen. Vi stiller oss bak andre grupperinger; VAR gjør norsk fotball dårligere, skriver leder Ole ...

HamKam/Briskebybanden – Simen Brænden Mortensen

– Briskebybanden ønsker å fjerne VAR. Det er rett og slett fordi vi ønsker følelsene tilbake i fotballen. Når det tar omtrent fem minutter å avklare om en situasjon er straffe eller ikke (ref. vår siste kamp mot S08), så bidrar det til å drepe gleden vi har for spillet.

– Vi valgte å kjøre en stilleaksjon i nevnte situasjon i Sarpsborg, og i kommende kamp mot Stabæk oppfordrer vi de som står på vårt felt til å møte opp tidlig, men vi tømmer feltet til kampstart. 31 av 32 klubber i de 2 øverste divisjonene stemte for VAR, og de kan snu i spørsmålet. For vår egen del handler det om å engasjere seg på Hamarkameratene sitt årsmøte i 2024.

Rosenborg/Kjernen – Bjørn Skar

– Kjernen har ikke fattet noe standpunkt knyttet til dette spørsmålet, men vi jobber for at stadionopplevelsen skal være best mulig. Mange vil derfor med rette hevde at VAR forringer denne opplevelsen og følgelig være mot VAR. I Rosenborg ble det i 2021 fattet et årsmøtevedtak med ordlyden «Ved eventuell innføring (av VAR) skal Rosenborg aktivt motarbeide og stemme mot enhver kommersialisering av VAR».

Sarpsborg 08/Fossefallet – Merethe Sandtangen

– Før VAR kom, hadde vi en avstemning i Fossefallet, hvor flertallet var for VAR. Men nå har nok synet på VAR endret seg. Dommerne er ikke kompetente nok. Det er altfor mange dårlige avgjørelser, og avgjørelser som ikke blir fanget opp. Vi kan ikke lenger juble for scoringer. Dommerne er rett og slett ikke gode nok.

– Vi har nok gått fra å være for VAR til å ikke lenger være for VAR lenger. Vi har ikke tatt opp igjen tråden offisielt, men jeg har et inntrykk av det, for eksempel etter hva som blir skrevet på sosiale medier i etterkant av kamper. Det har snudd ganske bra.

Molde/Tornekrattet – Ronny Stamsvik

– Tornekrattet er imot VAR.

Bodø/Glimt/J-feltet – Janne Kristine Klinkenberg Ruden

– Vi ønsker å fjerne VAR. Vi vil ha spontanitet og følelser.