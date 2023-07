Sveits seiret mot Filippinene – vanskeligere for Norge

(Filippinene - Sveits 0 - 2 (0 - 1)) Et straffemål i første omgang og et klabb-og-babb-mål i andre sikret tre poeng for Sveits i kampen mot Filippinene. Det gjør Norges vei til VM-sluttspillet vanskeligere.

FEIRER: Sveits åpnet sin VM-opplevelse på best mulig måte med seier mot Filippinene. Vis mer

Norges VM-sjanser er fortsatt intakt etter fadesen mot vertsland New Zealand torsdag, men kampen mellom Sveits og Filippinene kan ha gjort veien til sluttspillet vanskeligere.

Dersom Norge vinner mot Sveits, står de to landslagene likt etter to runder i gruppespillet. Da er alt åpent inn mot siste runde, hvor Norge møter Filippinene, og Sveits møter New Zealand. Men dersom Norge taper i tirsdagens kamp mot «La Nati», må mange faktorer svinge Norges vei. Landslagsjentene er da avhengig av at New Zealand taper mot både Filippinene og Sveits, og samtidig lite på seier mot Filippinene med høyere målforskjell enn New Zealand.

Dersom det blir uavgjort i kampen mellom Norge og Sveits, må Sveits tape mot New Zealand, og Norge vinne mot Filippinene. Da er Norge avhengig av høyere målforskjell enn Sveits for å ta seg videre til sluttspillet.

Fakta Norges VM-sjanser Ved et eventuelt tiebreak, er det målforskjell som avgjører hvem som går videre til sluttspillet. Er målforskjellen lik, er neste på listen antall scorede mål. Dersom både målforskjell og antall mål er lik, gjelder innbyrdes oppgjør. Dersom Norge vinner mot Sveits og har like stor målforskjell og scorede mål, går Norge videre. Vis mer

Sveits er foreløpig først i gruppe A, med ett mål mer enn New Zealand på målforskjell. Norge (-1) og Filippinene (-2) følger bak med 0 poeng.

Et drøyt kvarter tok det før ballen fant nettmaskene for første gang. Filippinenes Katrina Guillou så ut til å få sin drømmedebut på landslaget, men perlemålet ble dømt for offside. Kampens første scoring kom like før pause, etter at VAR dømte straffe til Sveits. Ramona Bachmann plasserte ballen kaldt forbi McDaniels og sendte Sveits i føringen.

Sveits spikret resultatet etter 64 minutter. To skudd gikk rett i McDaniel som heltemodig reddet forsøkene, men på det tredje forsøket satt den for Seraina Piubel.

Norske Sara Eggesvik startet kampen for Filippinene, men slet med å utrette det store for sitt morsland. KIL/Hemne spilleren ble erstattet av Stabæk-midtbanen Meryll Abrahamsen, som også er norsk med filippinsk mor.