Medier: Manchester United har lagt inn bud på Onana

Manchester United trapper opp jakten på Inter-keeper André Onana (27).

INTER-KEEPER: André Onana, her under Champions League-finalen mot Manchester City i starten av juni.

05.07.2023 14:49

Onsdag hevder flere medier at det for første gang er sendt et bud fra Manchester United til Inter for målvakt André Onana.

Både The Athletic og Sky Sports skriver at budet er på 45 millioner euro. Førstnevnte melder også at Inter ønsker en sum nærmere 60 millioner euro, men ifølge avisen skal den italienske storklubben være villig til å møtes en plass i midten.

For Manchester United skal det, ifølge The Athletic, ikke være noe problem å bli enig med Onana om personlig betingelser, da keeperen skal være lysten på å jobbe med manager Erik ten Hag – slik han gjorde i Ajax.

Manchester United-keeper David de Gea sin kontrakt gikk ut med klubben 30. juni. Selv om klubben skal ønske seg Onana, melder The Athletic at interessen fortsatt er der for å fornye kontrakten med den 32 år gamle spanjolen.