Zlatan på benken: Milan snudde motgangen

(Milan - Torino 1–0) Zlatan Ibrahimovic var tilbake i Milan-troppen. Olivier Giroud ble matchvinner da Milan vant for første gang på over en måned.

BENKET: Zlatan Ibrahimovic forble på innbytterbenken fredag kveld.

10.02.2023 22:41 Oppdatert 10.02.2023 23:07

Milan sto med tre strake tap i Serie A i tillegg til et sviende 0–3-nederlag for naboen Inter i den italienske supercupen. Den regjerende italienske seriemesteren har ikke vunnet siden Salernitana ble slått 4. januar.

Milan snudde motgangen med en scoring som var malt i de franske fargene. Theo Hernandez’ perfekte innlegg fra venstre ble headet kontant i det lengste hjørnet av Giroud. Franskmannens syvende mål i Serie A denne sesongen. Scoringen sendte Milan opp på 3. plass i Serie A.

41 år gamle Ibrahimovic var tilbake for fullt på trening denne uken. Han spilte med en korsbåndskade da Milan sist vår skaffet seg Scudettoen for første gang på 11 år. Han lekte litt med ball i pausen, men reiste seg aldri fra benken for å varme opp.