Dommersjefen svarer etter kritikk – mener begge situasjoner burde endt med rødt kort

LERKENDAL (VG) (Rosenborg - Sandefjord 1–1, Stabæk – Haugesund 3–0) Ekspertene raste etter VAR-situasjoner i Eliteserien søndag kveld. Nå svarer dommersjef Terje Hauge.

forrige





fullskjerm neste HODESPARK: Situasjonene på Lerkendal og Nadderud var nesten identiske. Den ene resulterte i rødt kort, den andre i gult. 1 av 2 Foto: Bilder fra TV 2









23.04.2023 18:25 Oppdatert 23.04.2023 22:24

– Det er helt uvirkelig. En ting er at det er et vanskelig regelverk, men man må dømme det samme på samme situasjon. Det er det som blir så feil. Her er det to nesten identiske situasjoner, ikke fortell meg at de er veldig annerledes, tordnet TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen underveis i eliteserierunden.

I bilde én i toppen av artikkelen ble det gitt et gult kort til Sandefjords Filip Ottosson, mens i bilde to ble det gitt ut et rødt kort til Kevin Krygård etter VAR-hjelp.

TV 2s Mathisen mener det burde endt med rødt kort i begge tilfeller.

Se hendelsen fra Nadderud i videoen over.

Det er dommersjef Terje Hauge enig i – altså at Sandefjords Ottosson også skulle fått det røde.

Men han står ved at det ikke er riktig at det er to identiske situasjoner.

– Det er ikke to situasjoner som kan sammenlignes mener jeg. Hvis du har stillbilde, da kan du sammenligne, men hvis du har hele bevegelsen er det to forskjellige situasjoner, sier Hauge til VG.

Han mener det burde vært utdelt rødt kort i begge situasjoner, men at det var «flere elementer» som tilsa at hoveddommeren skulle få hjelp av VAR VAR«video assistant referee». Videodømming. på Nadderud enn på Lerkendal.

DOMMERSJEF: Terje Hauge.

– Det er ikke en klar og åpenbar feil fra dommer som mener at han er først på ballen og står stille, og han vurderer at Rosenborg-spiller kommer inn i situasjonen.

VAR skal gripe inn når det er en klar og åpenbar feil – noe videodommerne mente var tilfelle på Nadderud, men ikke på Lerkendal.

Det er motsatt på Nadderud, ifølge dommersjefen.

– Det er Haugesund-spilleren som kommer inn i situasjonen med fart, kraft og treffer ikke ballen. Her er det ingenting å støtte, her må vi anbefale dommeren bort på skjermen, mens på Lerkendal er det noe vi kan støtte dommeren på.

– Hvis noen planter en sko i ansiktet, så må det være rødt kort. Så skjer det altså på én omgang at dommerne dømmer så forskjellig. Jeg fatter det ikke, sier Marius Skjelbæk i TV 2s studiosending.

– Det gjør at dømming kan være frustrerende for aktørene. Tenk deg for en trener, en spiller og fansen å se på disse to situasjonene, sier Jesper Mathisen.

På Lerkendal og i kampen mellom Rosenborg og Sandefjord fikk Filip Ottosson gult kort for samme regelbrudd mot Markus Henriksen:

SÅ RØDT: Kevin Krygård fikk rødt kort etter VAR-avgjørelse.

Henriksen ble liggende med blod rennende fra hodet, mens Ottosson slapp unna det røde.

– Da jeg merket smellen skjønte jeg fort at det er knottene jeg fikk. Jeg hadde kanskje regnet med at det var rødt kort, og vi har jo VAR for en grunn. Når det ikke blir tatt, så kan jeg ikke si så mye mer enn det, sier RBK-kapteinen til VG.

– Jeg trodde selv at dette ikke kom til å se bra ut. Men jeg tenkte at dommeren så at det ikke var meningen. Jeg mener det er gult kort, hevder Filip Ottosson overfor VG.

BLOD: Markus Henriksen måtte bandasjere hodet to ganger etter møtet med knottene til Sandefjords Filip Ottosson.