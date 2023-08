Seieren glapp for Molde etter utrolig Ruud Tveter-scoring: – Vet ikke hva som skjedde

(Sandefjord – Molde 2–2) Molde hvilte bein før returoppgjøret mot Klaksvík, og måtte slite lenge mot et Sandefjord-lag i medvind. Da de så ut til å ha knekt koden vartet Alexander Ruud Tveter opp med et mål av de sjeldne.

KUNSTSCORING, ELLER? Alexander Ruud Tveter satte en scoring av de sjeldne på overtid mot Molde. Vis mer

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 18:37

– Jeg vet ikke hva som skjedde der egentlig. Jeg går i kropp og prøver å heade inn i feltet. Så jeg skjønte ikke så mye da den gikk i nettet, sier Alexander Ruud Tveter til TV 2 rett etter fløytesignalet.

Fra omtrent 15 meter stanget spissen ballen i en perfekt bue over Jacob Karlstrøm i Molde-målet og inn til 2–2 på overtid.

– Jeg skal innrømme at det var litt flyt der, ler han.

OVERTIDSMÅL: Alexander Ruud Tveter satte 2–2 på merkelig vis mot Molde. Vis mer

– Den er vond i dag. Vi viser moral og styrke, og kommer tilbake på en vanskelig bortebane. Det er for dårlig i boks på slutten. Jeg vet da fader hva som skjer, sier Magnus Grødem til TV 2.

Etter å ha ligget under 0–1 ble snuoperasjonen komplett for Molde etter 83 minutter, og de fleste trodde nok at Martin Linnes’ 2–1-scoring skulle holde til seier.

Så glapp det på tampen.

– Man kan enten finne unnskyldninger eller se på seg selv. Jeg synes vi er lite smarte med ballen når vi har den. Vi mister den for mye og blir for ville. Vi bringer det litt på oss selv, dessverre, er trener Moes dom.

Det samme skjedde mot Klaksvík i Conference League-kvalifiseringen på tirsdag.

– Det er to forskjellige kamper, men vi mister ballen for enkelt og gjør at de får lov til å få trykket de får på slutten, sier Moe til TV 2.

IKKE FORNØYD: Molde-sjef Erling Moe måtte se seieren gli ut av hendene på overtid mot Sandefjord. Vis mer

Hele syv endringer gjorde Erling Moe på laget som tapte mot færøyske Klaksvík i midtuken.

Det mot et Sandefjord-lag stinne av selvtillit – som gjorde livet surt for moldenserne.

Etter to strake seiere, mot Vålerenga og Sarpsborg 08, har fotballgleden vokst seg stor de siste ukene i Hvalfangerbyen.

Hjemmesupporterne klappet i takt mens «guttane, guttane» ble brølt utover Release Arena før start.

Etter snaut 40 minutter økte lydnivået:

Dommer Kristoffer Hagenes prekte på straffemerket etter en VAR-sjekk. Reprisene viste at Anders Hagelskjær i en duell med Sander Moen Foss innenfor 16-meteren var borti ballen med armen.

– Det er ingen tvil. Det er selvfølgelig en straffbar hands, fastslo TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Svenske Aleksander Nilsson satte ballen kontant i nettet med bredsiden og sendte hjemmelaget i ledelsen.

1–0: Aleksander Nilsson satte 1–0 for Sandefjord i førsteomgang. Vis mer

Molde svarte med å gå rett i angrep. Mathias Løvik dro frem et finterepertoar i verdensklasse nede ved dødlinjen og fikk kranglet ballen frem til Magnus Grødem fire meter fra mål. Sandefjords sisteskanse Hugo Keto var imidlertid raskt ute og hindret 1–1.

Men Grødem skulle få muligheten igjen, fra omtrent samme avstand. Et realt sleivspark av et skuddforsøk fra Markus André Kaasa trillet frem til Grødem som enkelt trillet inn utligningen for Molde.

Martin Linnes kom inn fra benken og satte 2–1 før Ruud Tveter på overtid sørget for 2–2 i Sandefjord.