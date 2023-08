Danske Højlund klar for Manchester United: – En av de beste i verden

Atalantas danske talent Rasmus Højlund (20) har skrevet under for Manchester United.

KLAR FOR UNITED: Rasmus Højlund feirer etter en scoring i kampen mot Monza i Serie A i juni. Vis mer

– Det er ingen hemmelighet at jeg har vært supporter av denne fantastiske klubben siden jeg var en liten gutt. Jeg har alltid drømt om å gå ut på Old Trafford som en Manchester United-spiller.

Det sier Manchester Uniteds nyeste signering Rasmus Højlund til klubbens hjemmesider.

Bekreftelsen på overgangen kom før lørdagens treningskamp mot Lens, hvor unggutten ble presentert for de oppmøtte supporterne på Old Trafford.

Uniteds spissjakt har omsider kommet til veis ende etter ankomsten til danske Højlund. 2003-modellens kontrakt strekker seg ut 2028, med mulighet for et års forlengelse.

– Det er fortsatt tidlig i karrieren min, men jeg vet at jeg er klar til å ta steget og spille med denne gruppen av spillere i verdensklasse, sier han.

Højlund er ikke en del av kamptroppen mot Lens. Han skal ha pådratt seg en liten skade under sesongoppkjøringen med Atalanta, og ifølge medier skal han være kampklar om noen få uker.

Premier League starter offisielt fredag 11. august. Manchester United spiller sin første kamp mandag 14. august.

Prislappen på den danske angriperen skal være på 75 millioner euro, med 10 millioner euro i bonuser. Med dagens kurs blir totalpakken på nesten 953 millioner norske kroner.

– Han er et eksepsjonelt talent. Han har tekniske og fysiske ferdigheter, som gjør han til en av de beste i verden i hans aldersgruppe, sier fotballdirektør i Manchester United John Murtough.

Unggutten står med kun to hele sesonger i toppfotballen, etter å ha debutert for København i 2020/21-sesongen. Han gikk til østerrikske Sturm Graz i januar 2022, men forlot klubben til fordel for Atalanta etter bare en halv sesong.

Under tiden i Serie A, har han notert seg ti mål og fire målgivende på 34 kamper.

Christian Eriksen, som kom til Manchester United i 2022, har allerede kjennskap til Højlund. De to landsmennene står med flere landskamper sammen, hvor unggutten har imponert stort med seks mål på like mange kamper. Han fikk debuten for det danske landslaget i september.

– Han har utviklet seg enormt fra i fjor da jeg først så han med landslaget. Han er en veldig god spiller. Vi får vel ikke nok mediedekning i Danmark, så folk utenfor Danmark vet ikke nok. Han er en snill fyr, og han er en god spiller. Han har utviklet seg til å bli en nummer ni, som han har spilt for landslaget, fortalte Eriksen til medier etter tapet mot Borussia Dortmund tidligere denne uken.

Rasmus Højlund har to anledninger til å prøve seg med laget før den offisielle Premier League-starten. Manchester Uniteds treningskamper mot Lens og Athletic Bilbao ser du lørdag og søndag på VG+ Sport.