Tidligere VIF-kaptein Tollås Nation tar Espeseth i forsvar: – Litt mange interne agendaer

Vålerengas daglige leder Erik Espeseth (56) har måtte tåle kritikk fra egne supportere. Lørdag tar tidligere VIF-kaptein Jonatan Tollås Nation (33) ham i forsvar og melder friskt mot ledelsen på Valle.

ÅTTE: Åtte sesonger spilte Jonatan Tollås Nation for Vålerenga. Vis mer

I en lengre tråd på Twitter skriver den tidligere fotballspilleren at han får vond smak i munnen av det som skjer rundt Espeseth for tiden, som har sett bannere som «Fuck SPZ SPZSPZ - forkortelse for Espeseth.» og «SPZ out» på egen arbeidsplass.

Kapteinen skriver også at det fortsatt er slik i hovedstadsklubben at det pekes på hverandre internt.

«Klubben må forenes, og ikke splittes. Internpolitikken og maktspillet i klubben er så ødeleggende», skriver han i en av flere meldinger.

VG spør Tollås Nation rundt kampstart til Strømsgodset – Vålerenga om han vil utdype sitatet over.

– Det er litt for mange interne agendaer som går på tvers av interessene til klubben og laget, sier sunnmøringen til VG og føler han egentlig svarte godt for seg i Twitter-tråden.

Slik så det ut på Intility Arena tidligere denne uken:

forrige













fullskjerm neste 1 av 6

«Hvis ikke man er samlet internt så spiller det «fuck all i brun saus» i det lange løp. Å kaste lagkompiser eller kollegaer under bussen for egen vinning, er det som å pisse i buksen for å holde seg varm», skriver han også på Twitter.

– Vil du utdype det?

– Det får være oppe til tolkning, sier han til VG.

Det har kokt skikkelig i og rundt gangene på Intility Arena den siste tiden.

Vålerenga ligger på nedrykksplass, og det har vært flere bannere på Valle den siste tiden, der supporterne er klare på at de ønsker daglig leder Erik Espeseth ut av klubben.

«Jeg var kollega med Espeseth i 7 år, og har bare gode ting å si om han som person. (...) Hadde riktignok ikke mye med han å gjøre i det daglige, så har ikke et godt grunnlag for å vurdere all jobben han har gjort, men likevel ... Ingen av «våre» fortjene grove personangrep og lasersikte i pannen. Jeg er 100 % sikker på at han har hatt intensjoner om å gjøre det beste for klubben», skriver Tollås Nation.