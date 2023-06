Forklarer keeperbråket: – Kommunikasjon som ikke er god nok

CLUJ, ROMANIA (VG) Leif Gunnar Smerud begrunner keeperbråket etter torsdagens åpningskamp som kommunikasjonssvikt.

Etter åpningskampen i EM torsdag handlet mye om keeperne, etter at Norge røk mot Sveits etter to keeperinvolveringer som ekspertene mente var for svake.

Til VG sa landslagstrener Leif Gunnar Smerud at det var avtalt før kampen at de to keeperne Mads Hedenstad Christiansen og Kristoffer Klaesson skulle stå hver sin kamp i åpningen.

– Der har vi bestemt på forhånd at Mads står i dag og «Kris» står mot Frankrike. Det var bestemt, sa Smerud.

Lillestrøm-keeper Christiansen virket noe overrasket over den beskjeden.

– Det vet jeg ikke noe om, sa Christiansen til NRK.

– Hva synes du om å få beskjeden her og nå?

– Det er sånn det er sikkert, da. Det er sånn han sier fra, så det er greit det, svarer han.

Etter treningen fredag snakket Christiansen og Smerud med den fremmøtte pressen:

– Det er en intern kommunikasjon som ikke er god nok, sier Smerud og begrunner:

– På mandag pratet jeg med dem og sa at Mads står mot Sveits og Kristoffer mot Frankrike. Så merket jeg fort i går at Mads ble et tema i intervjuene. Han hadde ikke fått beskjed om at det var offentliggjort. Det er en intern kommunikasjon som ikke er god nok, sier Smerud.

Fakta Slik sendes resten av Norges gruppespillkamper i U21-EM Søndag 25. juni kl. 20.45

Norge – Frankrike på VG, NRK1 og i NRK TV Onsdag 28. juni kl. 20.45

Italia – Norge på VG, NRK3 og i NRK TV Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Mesterskapet spilles 21. juni til 8. juli i Romania og Georgia.

Norge spiller sine gruppekamper i byen Cluj, 50 mil nord for hovedstaden Bucuresti. Ikke så langt fra grensen til Ukraina og Ungarn. Der er det meldt temperaturer mellom 23 og 28 grader de neste dagene. Vis mer

Smerud sier det er en totalvurdering som ligger til grunn for hvorfor han rullerer på keeperne uavhengig av prestasjon.

Hedenstad Christiansen var lite pratesalig.

– Det er en beslutning som Leif har tatt. Det er ikke mer å si om det.

Etter kampen torsdag var Tor Ole Skullerud i VG-studio kritisk til Christiansens keeperspill.

– Mads Hedenstad Christiansen, et stort talent og det er han fortsatt, men i dag er han uheldig. Han har to mål i mot som han kan ta, bør ta og er helt feilplassert.

