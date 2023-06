Dobbelt Nord-Norge på topp: – Glimt har trigget og pushet oss

For første gang i historien topper to nordnorske lag eliteserien. Onsdag barker Bodø/Glimt og TIL sammen i cupen. I Tromsø er stoltheten stor etter klubbens hamskifte på og utenfor banen.

TIL-JUBEL: Vegard Erlien (til venstre), Ruben Yttergård Jensen, Kent-Are Antonsen og Niklas Vesterlund feirer seieren over Stabæk sist søndag.

27.06.2023 21:40

– Glimt har trigget og pushet oss, sier TIL-trener Gaute Helstrup til VG.

– Vi har en todelt følelse rundt det Glimt gjør nå. Jeg skal innrømme at det svir litt at naboen har gjort det så bra. Men det er fullt fortjent og vi ser at det går an å bli veldig god selv om man kommer fra nord. Det inspirerer, sier han foran 4. rundekampen på Aspmyra.

Bodø/Glimt har hatt en voldsom utvikling etter siste opphold i Obos-ligaen for seks år siden. Tromsø måtte ta en sesong på nivå to i 2020. Etter det siste opprykket har pilen pekt opp fra 12. plass (2021) via 7. plass (2022) til den nåværende 2. plassen.

– Vi lar oss aldri inspirere av noe som skjer i Glimt, men selvfølgelig har de vist at det er mulig å få suksess fra en liten by i Nord-Norge. Det har vi per nå bevist i Tromsø også, sier Øyvind Alapnes.

Den tidligere toppdommeren er daglig leder i et TIL som har forandret mye de siste tre årene.

KLAR BESKJED: Oppfordringen fra supporterklubben Forza Tromsø er ikke til å misforstå foran cupkampen mot Glimt.

– For noen år siden var vi ikke en klubb som engasjerte hele Tromsø by. Det var et utslitt forhold mellom TIL og samarbeidspartnerne, beskriver Alapnes.

– Vi mener at den strategien klubben har forvaltet over tid nå bærer frukter. Vi definerte for noen år siden hva vi kan få til som verdens nordligste profesjonelle fotballklubb. Vi visste at det ville bli tøft på veien, men vi har stått gjennom stormene. Det tar tid å bygge sportslig suksess, mener han.

Økonomien gjør fortsatt vondt. Den er klubbens akilleshæl. Ifølge eliteseriebarometeret hadde Tromsø i fjor bare 25 prosent av Bodø/Glimts driftsinntekter. Klubben gikk 10 millioner kroner i minus på driften.

Torsdag er det ekstraordinær generalforsamling. Klubben ønsker å få inn nye eiere i aksjeselskapet. Tidligere TIL-profiler som Per-Mathias Høgmo og Steinar Nilsen har sagt ja til å bidra i prosessen. Klubben håper årlig å få 10 millioner mer å rutte med fra investorer.

– Vi har stått i en spagat økonomisk i svært mange år. For å beholde den strukturen vi har nå – med gode folk i viktige posisjoner og det laget vi bygger opp – må klubben tilføres økonomi, mener Alapnes.

FREMGANG: Tromsø har sakte, men sikkert, løftet seg med Gaute Helstrup som trener.

TIL markerte seg med å sparke i gang debatten om norsk deltagelse i Qatar-VM. Alfheim stadion har skiftet navn til det samiske Romssa Arena.

– Klubben er blitt aktuell på samfunnssiden. Det var viktig i påvente av sportslig suksess og skapte et engasjement både i byen og mange andre steder, mener Alapnes.

– Vi føler at identiteten vår er tydelig. Vi står for verdier og vi står støtt, sier Gaute Helstrup.

– Betyr det noe også for det sportslige?

– Definitivt, svarer Tromsø-treneren.

Tromsø havnet i fjor midt på tabellen med August Mikkelsen (nå Hammarby), Eric Kitolano (nå Molde) og Warren Kamanzi (nå Toulouse). Den sentrale trioen leverte 24 mål og 10 assist.

Likevel har TIL avansert på tabellen.

– Det er spesielt, mener Gunnar Grindstein som har fulgt klubben gjennom 33 år som reporter i NRK og Nordlys. Han gir Gaute Helstrup mye av æren.

Etter å ha trent Tromsdalen i hele syv sesonger dro Helstrup sørover. I 2019 ledet han HamKam før han ble hentet hjem til ishavsbyen – og et nylig nedrykket TIL – under pandemien for tre år siden.

– Jobben han gjorde i Tromsdalen gikk veldig mye under radaren i norsk fotball, mener Grindstein.

– Helstrup bygger sakte og får ting som han vil ha det. Stein for stein. Han har klar idé om hvordan TIL skal spille, mener Grindstein.

– Man får ikke et mirakel av å bytte hovedtrener. Vi må ta tak i hele klubben. Men det viktigste har vært Gaute på treningsfeltet og hvordan vi forvalter talenter, mener Alapanes.

TILs akademi har blant annet utviklet Isak Hansen-Aarøen. Han rakk som 15-åring å bli klubbens yngste debutant før han flyttet til Manchester United.

I tillegg kobles stortalentet Daniel Bassi til flere utenlandske klubber, deriblant Arsenal:

– Vi har en slags «Italia-mentalitet» der vi feirer blokkeringer og jobber hardt som lag. Helstrup er en av de dyktigste innenfor fotball, og det føles ut som han tenker fotball 24/7 for han finner alltid noe nytt vi kan forbedre, sier Bassi til VG - før han skal reise til U19-EM i Malta.

Fakta Tromsøs meritter Seriesølv: 1990 og 2011. Seriebronse: 1989, 2008 og 2010. Cupmester: 1986 og 1996. Tapt cupfinale: 2012. Vis mer

Gaute Helstrup er selv blitt et hett navn på overgangsmarkedet. Etter at Dag-Eilev Fagermos farvel har han blitt lansert som en mulig løsning for Vålerenga.

Det kan eventuelt bety trippel lønn.

– Det er lett for meg å holde fokus på TIL. Jeg vet at jeg på et eller annet tidspunkt får sparken eller går videre. Inntil videre har jeg et sterkt ønske om at TIL skal bli bedre, vinne neste kamp ha et godt lag i 2024 eller 2030, sier Gaute Helstrup.

– Du kan tjene mer penger en annen plass?

– Jeg tjener godt her, føler meg privilegert, og er fornøyd med det jeg har. Her har vi sportslige utfordringer og et miljø jeg har lyst til å være en del av.

Vegard Erlien ble matchvinner mot Stabæk søndag. Trønderen ble hentet fra Ranheim mer som playmaker enn som spiss, men står notert med syv mål etter at islendingen Hilmir Rafn Mikaelsson ble skadet.

– Det er sånn Tromsø må gjøre det. De kan hverken hente spillere fra øverste eller nest øverste hylle. TIL har fulgt Erlien over lang tid og mente han ville passe inn i måten å spille på. Det har virkelig slått til, mener NRKs Gunnar Grindstein.

DIRIGENT: Ruben Yttergård Jensen er midtpunktet i Tromsøs spill.

Selve kjernen i Tromsø-laget heter Ruben Yttergård Jensen. Veteranen med 39 landskamper kom tilbake til hjembyen omtrent samtidig med Helstrup i 2020.

– Han er enormt viktig. Han er 35 år, men løper flest kilometer. Han har aldri drukket alkohol og tar vare på kroppen sin, beskriver Grindstein.

Ruben Yttergård Jensen fikk sitt gjennombrudd da Tromsø tok sølv og to bronse i eliteserien mellom 2008 og 2011.

Nå kan det bli et nytt eventyr på 69,65 grader nord.