Én ting irriterer Solbakken etter Skottland-fadesen: – For feige og for dårlige

ULLEVAAL STADION (VG) Tabber, kramper og bytter stjal mye av oppmerksomheten da det raknet mot Skottland. Men både eksperter og landslagstrener Ståle Solbakken (55) er enige om at det var et annet problem som pekte seg ut i lørdagens fiasko.

FRUSTRASJON: Erling Braut Haaland gikk rett bort til midtstopper Leo Skiri Østigård etter kampen, som ble den store syndebukken på 1–1-målet. Men det er ikke det som irriterer Ståle Solbakken mest. Vis mer







– Jeg er mest misfornøyd med at vi i første omgang ikke klarte å gjøre det vi har trent på hele uken, sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 1–2-tapet for Skottland.

Skottene lå dypt i en 5–4–1-formasjon og Norges midtstoppere var i overtall mot den enslige Skottland-spissen Lyndon Dykes. Han klarte de som regel ganske enkelt å passere, men deretter sa det stopp.

– Det prøvde vi å korrigere i første omgang. Det må jeg ta på meg. Vi greide ikke å få den meldingen inn, sier Solbakken til VG mandag.

LANDSLAGSSJEFEN: Ståle Solbakken like etter mandagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion.

Norges landslagssjef mener at midtstopperne Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård burde utfordret midtbanefireren oftere når de klarte å kvitte seg med spissen.

– Det var den største enkeltskuffelsen i kampen at vi ikke greide å justere det før vi viste TV-bilder i pausen, sier landslagssjefen.

Norge skapte kun én målsjanse i løpet av 45 minutter. Den nikket Alexander Sørloth rett i fanget på den skotske målvakten.

At Erling Braut Haaland kun hadde åtte ballberøringer i løpet av hele omgangen tegner et godt bilde av hvor ufarlige Norge var:

Erling Braut Haaland var nesten ikke involvert i førsteomgangen mot Skottland.

Solbakken mener at avstanden det gjorde at tempoet ble for lavt. Han sier videre at det førte til at både Martin Ødegaard og Fredrik Aursnes ble for lave og dermed ikke kunne settes opp i farlige posisjoner.

– Spesielt i første omgang var stopperne en blanding av for feige og for dårlige med ball, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås til VG.

Han peker på to ting Norges to stoppere, Østigård og Strandberg, kunne gjort:

Ventet og spilt på seg press, og lokket fram motspillere.

Tatt med seg ballen for å true rom, og derfor tvinge på seg motspillere.

– Da kunne Norge fått satt opp de tre sentralt på midten oftere, og da kunne de satt opp Erling Braut Haaland oftere, sier Tjærnås.

Grafikken viser at Martin Ødegaard var involvert i mindre farlige områder mot Skottland enn han vanligvis er i Arsenal. Han spilte flere trygge pasninger og hadde ikke like mange nøkkelpasninger (pasninger som leder til skudd) som han pleier å ha for sin engelske klubb.

NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg er enig med Tjærnås.

– Det vil selvsagt alltid være lettere på trening når det ikke finnes konsekvenser, enn i kamp hvor en feil i denne fasen kan bli hardt straffet, men hvis man skal ta neste nivå må man bli dyktigere og modigere i denne fasen, sier Løkberg.

– Hvorfor det ikke skjedde vet jeg ikke, men det kan selvsagt være et mentalt aspekt inne i bildet også. Frykten for å gjøre feil overstiger søken etter gode løsninger. Men jeg er samtidig dønn klar på at jeg mener vi for øyeblikket velger feil stopperpar, sier Tjærnås.

Selv om Norge skuffet resultatmessig mot Spania (0–3) og Georgia (1–1), mener Solbakken at Norge var gode i denne fasen i disse kampene.

– Både Stefan og Leo vet at det er noe vi kunne gjort bedre, sier Solbakken.

Tirsdag er det Kypros som er motstander. Før pressen ble kastet ut av stadion etter det tilmålte åpne kvarteret på mandagens trening kunne man se at det var satt opp markører i en 5–3–2-formasjon, som trolig er det som venter Norge når et defensivt kypriotisk lag kommer til Ullevaal.

– Vi så mot Skottland at vi kunne turt å utfordre i større grad. Vi skulle fått mindre avstand fra forsvar til midtbane, så pasningen ikke blir så lang. Det har vi sett på, så må vi også se på hvordan Kypros kommer, sier Fredrik Aursnes.