Finn Are (45) skulle på sin første Liverpool-kamp. Så døde dronningen.

45-årspresangen var å få se sitt kjære Liverpool for første gang. Nå blir det ingenting av det for Finn Are Haug.

– Engelsk fotball er det viktige i livet ... Bortsett fra kone og barn, selvsagt, sier Finn Are Haug.

9. sep. 2022 15:08 Sist oppdatert 6 minutter siden

Hele helgens runde i Premier League er avlyst i forbindelse med dronning Elizabeth IIs bortgang.

Storbritannia er i sorg. For fotballfrelste nordmenn får det også triste konsekvenser.