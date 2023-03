Conte slaktet klubben og «egoistiske spillere»: – De spiller for seg selv

Tottenham-sjef Antonio Conte (53) var nådeløs med både egne spillere og klubb etter at laget hans skuslet bort seieren mot tabelljumbo Southampton.

FRESTE: Tottenhams manager, Antonio Conte.

18.03.2023 23:09 Oppdatert 18.03.2023 23:45

Det som lenge så ut til å bli tre poeng veldig viktige poeng på fremmed gress mot Southampton, endte med at Tottenham skuslet bort poeng med to baklengsmål på det siste kvarteret – og måtte nøye seg med 3–3.

En ordentlig smell for London-lagets drøm om topp 4 og Champions League-fotball neste sesong.

Måten de liljehvite rotet bort seieren fikk Antonio Conte til å tenne på alle plugger.

– Dere (journalistene) nevner om straffesituasjonen på tampen, men det er mye mer riktig å fokusere på det faktiske problemet som er at vi nok en gang viser vi at vi ikke er et lag. Vi er elleve spillere som går ut på banen. Jeg ser egoistiske spillere. Jeg ser spillere som ikke ønsker å hjelpe hverandre eller blø for drakta, sier Tottenhams italienske manager etter kampslutt.

Se et av de to intervjuene her:

Den italienske 53-åringen nevner FA Cup-exiten mot Sheffield United, Champions League-exiten mot AC Milan og dagens uavgjort mot Southampton som eksempler.

Når pressen graver videre i hvorfor Tottenham går på smell etter smell kaster Conte flere av klubbens ledd under bussen:

– Hvorfor skjer ting som dette?

– Fordi de er vant til det i denne klubben. De spiller ikke for noe viktig. De ønsker ikke å spille under press eller press, fordi det er lettere. Tottenhams historie er som dette.

På 20 år med Daniel Levy som eier har London-klubben kun vunnet ett trofé.

– I denne klubben er vi blitt vant til dette over lang tid. Klubben har ansvaret for overgangsvinduet. Ansvaret hviler også på alle trenerne som har vært her, påpeker Conte, før han fortetter:

– Og spillerne? Hvor er spillerne? Min erfaring er at hvis du ønsker å krige og være konkurransedyktig, så må man jobbe med denne delen av spillet. Akkurat nå kan jeg si at vi er veldig svake på denne delen. Jeg ser elleve spillere som spiller for seg selv.

Også på pressekonferansen nokså lenge etter kampslutt fortsatte italieneren å slakte klubbens situasjon:

Det er flere som har bitt seg merke i Tottenham-sjefens utalelser, blant annet SkySports-ekspert og tidligere Liverpool-midtstopper Jamie Carragher:

– Conte ønsker å bli sparket i denne landslagspausen. Klubben burde hjelpe ham ut av denne elendigheten og gjøre det i kveld, skriver han på Twitter.

Senere legger eksperten med over 500 kamper for Liverpool og 38 landskamper for England til:

– Det han sier om Tottenham er helt korrekt, men man snakker ikke sånn om sin egen klubb.