Bekreftet: Pochettino er ny Chelsea-trener

Det har ligget i kortene lenge, men mandag kom bekreftelsen: Argentinske Mauricio Pochettino (51) leder Chelsea fra og med neste sesong.

29.05.2023 14:00 Oppdatert 29.05.2023 14:13

Det bekrefter klubben selv på egne hjemmesider.

Argentineren begynner i jobben 1. juli, og har skrevet under en toårskontrakt. Klubben har også mulighet til å forlenge kontrakten med ett år, om de ønsker det.

Pochettino tar med seg Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez og Sebastiano Pochettino i støtteapparatet.

Den tidligere Tottenham-treneren blir altså Chelseas fjerde trener på under et kalenderår

Argentineren har stått uten jobb siden juli i fjor da han forlot PSG.

Han vant den franske cupen i 2021, og ligaen den påfølgende sesongen med det franske hovedstadslaget.

Pochettino fikk et godt navn og rykte i England da han sikret Tottenham Champions League, og tok dem til finalen i 2019. Der tapte dem for Liverpool.

Han har også en fortid i spanske Espanyol og Southampton.

Pochettino får en stor jobb foran seg i Chelsea.

Blåtrøyene kvittet seg med Thomas Tuchel sommeren 2022. Graham Potter tok over roret, men fikk sparken etter under syv måneder. Frank Lampard tok så over på midlertidig basis, men den tidligere stjernespilleren har på ingen måte gjort ting til det bedre.

Under Lampards ni kamper som manager, er fasit én seier, tre uavgjort og seks tap. Chelsea endte på 12. plass på tabellen. Det er klubbens svakeste plassering siden 93/94-sesongen. Da endte de som nummer 14.