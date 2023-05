Krisemøte i RBK – vil ikke svare på om Rekdal fortsetter

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs hovedtrener Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård skal onsdag kveld i et møte med Rosenborg-styret.

UNDER PRESS: Kjetil Rekdal på vei til krisemøtet med klubbens styre onsdag kveld.







31.05.2023 16:29 Oppdatert 31.05.2023 17:11

Det er uvanlig at hovedtrener deltar på styremøter. Rekdal var likevel i usedvanlig godt humør til at han skulle inn i et møte med klubbens øverste organ og blant annet snakke om krisen laget står i.

– Nå er jeg nummer én på lista over mest omtalte i Norge, så takk for det, sier Rekdal før han haster seg inn fra seks-syv grader, regn og sur vind og videre inn på Brakka, Rosenborgs klubblokaler et steinkast unna Lerkendal.

Foran rundt ti pressefolk, journalister og fotografer, ankom også styreleder Cecilie Gotaas Johnsen like før klokken 16:30. Hun hadde følgende å si om det som skulle skje bak lukkede dører:

– Det er mange som har hengt seg opp i at det er et ekstraordinært møte, men det er noe vi har planlagt for lenge siden, så det er en vanlig samtale vi har, sier Gotaas Johnsen.

STYRELEDER: Cecilie Gotaas Johnsen.

– Er Rekdal og Frigård Rosenborg-trenere i morgen?

– Vi skal inn og snakke nå og ta det deretter.

– Hva tror du?

– Vi får se.

– Hvordan vurderer du stillingene?

– Vi skal ta en prat med styret, og en prat med Kjetil og Geir, og så er det ikke mer drama enn det, sier Gotaas Johnsen.

Det koker i Trondheim for tiden, og i helgen kom det sterke reaksjoner fra Rosenborgs supporterklubb, «Kjernen», etter 3–1-tapet mot Brann i Bergen. De mener Rekdal og Frigård må fjernes som trenere.

Misnøyen rettet mot trenerduoen kommer etter en fryktelig start på sesongen - sett med trønderske øyne. Så langt denne sesongen har Rosenborg bare vunnet to kamper og ligger helt nede på 11. plass med ni poeng på ni kamper.

Mot 4. divisjonsklubben Trygg/Lade i NM forrige uke klarte trønderne bare en knepen 1–0-seier.

Tross den dårlige starten står Rekdal støtt i sin ambisjon om 2. plass i Eliteserien denne sesongen. Den ambisjonen mener Gotaas Johnsen det er mulig å stille spørsmål ved.

Torsdag møter Rosenborg Stjørdals/Blink i andre runde av cupen.