Rekdal fortsetter som RBK-trener: – Fra dag én har det vært et voldsomt kjør

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs hovedtrener Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård var onsdag i et møte med Rosenborg-styret. Der ble det klart at trenerduoen fortsetter i klubben.

UNDER PRESS: Kjetil Rekdal på vei til krisemøtet med klubbens styre onsdag kveld. Vis mer







Etter nesten tre timer i møte med klubbens styre bekrefter Rekdal selv at han og klubben fortsetter samarbeidet.

– Vi hadde med oss en tydelig presentasjon av hvordan vi trener og hvordan vi ønsker å spille. Jeg tror det var mange som fikk bekreftelse på at det ligger en god plan der. Det har vi blitt beskyldt for å ikke ha. Det er helt feil. At vi ikke har lykkes med den, som vi så gode tendenser til i fjor, det er riktig, sier Kjetil Rekdal til pressen etter møtet.

Rekdal og Frigård har vært hardt presset etter en forferdelig start på sesongen – sett med trønderske øyne. Rosenborg ligger på 11. plass med ni poeng på ni kamper.

– Alle skjønner at ni poeng på ni kamper ikke er bra, så får vi satse på at vi klarer å klatre på tabellen, spille bedre fotball og score flere mål, sier Rekdal.

– Fra dag én har det vært et voldsomt kjør, uansett om det går bra eller dårlig. I fjor vant vi mye, og det var samme kjøret da, men på en liten annen måte. Men det er kanskje prisen for å være Rosenborg-trener, sier RBK-treneren om den siste perioden.

Slik svarte Kjetil Rekdal om egen fremtid tidligere i mai:

Tidligere onsdag kveld møtte VG Rekdal på vei inn til møtet.

Det er uvanlig at hovedtrener deltar på styremøter. Rekdal var likevel i usedvanlig godt humør til at han skulle inn i et møte med klubbens øverste organ og blant annet snakke om krisen laget står i.

– Nå er jeg nummer én på lista over mest omtalte i Norge, så takk for det, sa Rekdal før han hastet seg inn fra seks-syv grader, regn og sur vind og videre inn på Brakka, Rosenborgs klubblokaler et steinkast unna Lerkendal.

Etter møtet fikk «Norges mest omtalte» spørsmål om utsagnet:

– Det lever jeg godt med. Jeg er litt stolt av det faktisk, men jeg skulle gjerne vært det av en annen grunn.

FORTSETTER: Kjetil Rekdal og Cecilie Gotaas Johnsen (t.h.).

Rekdal og Frigård presenterte overfor styret deres tanker om det som har skjedd og sin plan for hvordan de nå skal heve seg. For RBK-treneren medgir at de må ha bedre poengfangst og det så fort som mulig.

– Noen har kalt dette et krisemøte, og det har det ikke vært. Dette har vært planlagt. Det er vanlig at vi kaller inn trenerne ved ulike tidspunkt. Veldig betimelig når vi står her vi står. Så har vi som Rekdal sier, fått beskrevet tingenes tilstand, og så har vi utfordret dem på en del ting, sier RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen etter møtet.

– Har dere satt et tidsperspektiv på når resultatene må komme?

– Nei, det har vi ikke. Vi har valgt å gå med en yngre tropp. Med det så er det risiko. Prestasjonene vil svinge i mye større grad. Det må vi respektere. Vi har hatt en tøff start på sesongen, så får vi håpe at det stabiliserer seg slik at vi får de resultatene vi skal ha fremover, sier Gotaas Johnsen.

Det koker i Trondheim for tiden, og i helgen kom det sterke reaksjoner fra Rosenborgs supporterklubb, «Kjernen», eter tapet mot Brann i Bergen. De mente Rekdal og Frigård må fjernes som trenere.

– Hvordan skal dere gjenvinne «Kjernens» tillit?

– Jeg har fått like mange signaler på det motsatte, så jeg tror det er veldig splittet. Det viktigste å gjøre nå er å omsette handlinger til prestasjoner på banen. Da tror jeg guttene selv gjenvinner tilliten hos «Kjernen». Det er det viktigste, poengterer Gotaas Johnsen.

Misnøyen rettet mot trenerduoen kommer etter en svært svak start på sesongen. Så langt denne sesongen har Rosenborg bare vunnet to kamper og ligger helt nede på 11. plass med ni poeng på ni kamper.

Mot 4. divisjonsklubben Trygg/Lade i NM forrige uke klarte trønderne bare en knepen 1–0-seier.

Torsdag møter Rosenborg Stjørdals/Blink i andre runde av cupen.