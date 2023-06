Rosenborg-profilene slår ring om presset trenerteam: – Jeg digger Rekdal og Frigård

TRONDHEIM (VG) RBKs Edvard Tagseth mener det blir for enkelt å skylde på kun trenerne for den svake sesongstarten til trønderne.

STØTTER TRENEREN: Edvard Tagseth og Rosenborg er inne i en tøff periode.

02.06.2023 19:11

– Akkurat nå er det kanskje det tøffeste jeg har opplevd i Rosenborg. Det har vært mye forskjellig, men akkurat nå er det langt nede, sier Edvard Tagseth til VG.

Et samlet pressekorps hadde møtt opp på Lerkendal fredag, og nok en gang måtte Kjetil Rekdal og RBKs spillere svare for en svak prestasjon.

Torsdag ble 2. divisjonslaget Stjørdals-Blink for sterke i cupen. I serien står Rekdals gutter med ni poeng på ni kamper. 16 poeng bak serieleder Bodø/Glimt. Tre poeng ned til nedrykksplass.

Likevel vil ingen av RBKs spillere snakke om et trenerbytte.

– Ja, du får ikke meg til å si noe negativt om trenerne, og det står jeg for. Jeg digger Rekdal og Frigård. Så tenker jeg at når vi spiller mot Trygg/Lade og Blink så skal vi vinne nesten uansett hvilken plan eller inngang vi har. Noen ganger må vi se på oss selv. Jeg tror ikke det er mange spillere som kan stå her og si at «i år har jeg vært veldig god», sier Tagseth.

– Vi må se på alt samlet. Det er noe som ikke stemmer med hele pakken, sier trønderen.

Lysluggen mener det blir for lett å peke på kun trenerne.

– Jeg kan forstå frustrasjonen. Samtidig ber jeg folk puste med magen. Det pleier å hjelpe. Vi er ikke fornøyd vi heller, og det håper jeg folk skjønner, sier han med et skjevt smil.

Litt tidligere hadde Kjetil Rekdal stått foran pressen og uttalt at han synes RBK faktisk gjorde en god prestasjon mot Stjørdals Blink i cupen.

– Jeg mener oppriktig at kampen vi gjør i går er bra, men vi scorer ikke på sjansene våre. Det er fotballens natur innimellom, sier Rekdal.

Edvard Tagseth går ikke så langt.

– Det er vanskelig å kalle det en god kamp. Jeg ser at vi har god kontroll i første omgang og virker rolig. Så går det lenger og lenger uten at vi får mål. Så får de 1–0, vi må begynne å jage og da får de 2–0. Da begynner vi å slå den inn i boksen og skaper farligheter på det. Men det skal ikke være sånn at vi må jage og slå lange baller mot Blink, sier Tagseth.

RBK-kaptein Markus Henriksen har vært den meste fremtredende spilleren i media i den svake perioden til RBK.

– Det sier seg selv at det er en av de tøffere tidene. Det er en del av fotballen. Du får som fortjent og det er litt der vi er i dag, sier Henriksen.

Markus Henriksen i samtale med avisa Nidaros fredag.

– Det er ikke trenerne som er utpå banen og spiller. I Norge er det et fritt land og alle må få mene det de vil. Vi må bare ha fokus på å jobbe knallhardt. Vi er såpass profesjonelle at de som er hovedtrenere i Rosenborg, de har vi full tilitt til og vil gjøre alt vi kan for at de skal lykkes, sier han.

– Er det noen som helst tvil hos deg om at Kjetil og trenerteamet er de rette til å ta dette videre?

– Nei, det er det ikke. Jeg synes det blir for lett å skylde på det. Vi har tillit til de som er trenerne våre, og jeg har en kjempemotivasjon til at vi skal snu skuta sammen, sier han.