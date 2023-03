Verdensmesterne hyllet på hjemmebane

Argentina spilte sin første kamp hjemme etter å ha blitt verdensmestre i desember.

forrige













fullskjerm neste MESSI OG GUTTA: Sjefen sjøl med sønnene Thiago, Ciro og Mateo før kampen mot Panama. 1 av 6 Foto: Natacha Pisarenko / AP

24.03.2023 02:33 Oppdatert 24.03.2023 02:45

Allerede før avspark var det elleville gledesscener på El Monumental i Buenos Aires. Fyrverkeri ble sendt opp over en fullsatt stadion til full jubel mens spillerne stod tårevåte og tok i mot.

Flere av spillerne, blant dem kaptein Lionel Messi, hadde med seg barna inn på banen som fikk være med på folkets hyllest.

Anledningen er en vennskapskamp mot Panama, en kamp hjemmelaget ikke så ut til å legge altfor mye i. VM-heltene Angel Di Maria og Enzo Fernández ble byttet ut før kvarteret var gått i andre omgang, antakelig for å unngå mulige skader.

MÅL IGJEN: Ustoppelige Lionel Messi scoret nok en gang for Argentina.

Etter en målløs førsteomgang tok hjemmelaget tok ledelsen etter 78 minutter. 21-årige Thiago Almada var frempå etter en retur fra et lekkert Messi-frispark fra 25 meter. Den traff så nært krysset man kan komme, men i stanga.

SKRU’N SOM MESSI: Lionel Messi scoret i sin første kamp for Argentina etter VM-triumfen.

To minutter før slutt ble det imidlertid treff for Messi. Argentina ble tildelt nok et frispark utenfor 16-meteren, og magikeren fra Rosario skrudde ballen opp i høyre hjørne, som han har gjort så mange ganger før. Målet var Messis nummer 800 i karrieren.

Tirsdag skal VM-heltene antakelig ut og leke seg igjen, da er det Curaçao fra Karibien som står på andre banehalvdel.