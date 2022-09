Branns Champions League-drøm lever etter «årets mål på Stadion»

Med uavgjort på Stadion, er det vidåpent før den avgjørende kampen mellom Brann Kvinner og FC Rosengård i Champions League-kvalifiseringen.

21. sep. 2022 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

SK BRANN KVINNER – FC ROSENGÅRD 1–1

Nystemten måtte vike for Champions League-hymnen før onsdagens historiske kamp på Brann Stadion. Å avsynge Bergensiana før spillerne ankom det grønne gresset, virket å være et greit kompromiss for de drøyt 6000 fremmøtte tilskuerne.