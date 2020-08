Bekreftet: Ødegaard returnerer til Real Madrid

Nordmannen kalles tilbake til førstelaget til Real Madrid.

Martin Ødegaard blir ikke å se i Real Sociedad-drakt den kommende sesongen. SUSANA VERA / X01622

Det bekrefter Real Sociedad på sine nettsider. Ødegaard har vært på utlån i baskerklubben det siste året.

«Vi vil aldri glemme alt han har gjorde for oss i en uforglemmelig sesong», skriver Real Sociedad.

I løpet av de siste dagene har både norske og spanske medier skrever at Ødegaard kalles tilbake til Real Madrid av trener Zinédine Zidane.

Spekulasjonene intensiverte onsdag da nordmannens navn ble utelatt fra Real Sociedads oversikt over spillerne som fredag skal starte opptreningen til neste sesong.

Samtidig ble han også fjernet fra spilleroversikten på klubbens nettsted.

Nå bekrefter Real Sociead at nordmannen skal spille for Real Madrid den kommende sesongen.

Avis: Zidanes ønske

Ødegaard skulle etter planen være på utlån i Real Sociedad i to sesonger, men returnerer nå til Real Madrid. Det skal koste den spanske hovedstadsklubben cirka 25 millioner kroner.

Den spanske avisen AS skriver at det er Zidane som skal ha bedt klubben om å kalle tilbake nordmannen ett år før planen.

Etter en kanonstart for Real Sociedad, slet Ødegaard etter oppstarten. Han fikk likevel en plass på «Årets lag» til storavisen Marca.

Uvanlig kort sesong

Petter Veland, ekspert på spansk fotball, sa nylig at han tror Real Madrid henter tilbake Ødegaard på grunn av den komprimerte sesongen.

– Ved å bytte klubb får Ødegaard mindre spilletid enn det er vant til, men sjansen for å få spille forholdsvis mye, er der. Det skal spilles like mange kamper som normalt, men på kortere tid. Da blir det rullering av spillere, for å porsjonere belastningen, sa Veland.

Sesongen starter 12. september, vanligvis er det 12. august. Og den avsluttes et par uker tidligere. Årsaken til det er EM i fotball i 2021.

Kneproblemer

Veland tror også Ødegaard kneproblemer kan være en av grunnene til at han drar tilbake. På slutten av sesongen spilte nordmannen med smerter.

– Kanskje er det nettopp det kneet hans trenger, at det får hvile litt uten at han må spille hele tiden, sa Veland.

