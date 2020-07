Marerittrekken mot RBK fortsetter: Viking tapte etter sjansesløsing og billige baklengs

Viking hadde en alle tiders mulighet til å vinne på Lerkendal for første gang på 15 år, men tok på ingen måte vare på den muligheten.

Arild Østbø og Viking tapte 0–3 for Rosenborg på Lerkendal. Etter to strake seirer var det tilbake til gamle synder for Bjarne Berntsens gutter med billige baklengsmål og sjansesløsing offensivt. Ole Martin Wold/NTB scanpix

ROSENBORG-VIKING 3–0

Viking burde ledet klart til pause på Lerkendal. Da var Viking best og skapte mest, men lå i stedet under med ett. Etter pause satte Rosenborg skapet på plass og vant 3–0.

Dermed må Viking reise hjem med null poeng i sekken også denne gangen.

– Vi skal spille vårt spill, sa Vikings trener Bjarne Berntsen før kampstart i Trondheim. Og Viking tok tak i kampen og styrte det meste de første 10–12 minuttene.

Hjemmelagets Anders Konradsen måtte forlate banen allerede etter ett minutt. Konradsen gikk rett i garderoben med en kjenning med en gammel skade og Viking fikk et slags «power play» mot trøndernes ti spillere. Uten at det ga uttelling i form av scoringer.

Hissige og gode

Innbytter Gjermund Åsen sto bak kampens første sjanse. Han headet et hjørnespark fra Pål André Helland like over mål. Plutselig skrudde hjemmelaget opp tempoet og var med på notene etter en seig start.

Veton Berisha fikk en tøff start på kampen. Tre ganger gikk han i bakken etter duellene med Even Hovland bak hos Rosenborg. Men Viking-spissen var også involvert da Viking klarte å skape små-kaos bak hos hjemmelaget.

For Viking tok tilbake initiativet i kampen. De var flinke til å vinne ballen da Rosenborg var på vei fram. Det aggressive gjenvinningsspillet, som skal kjennetegnet laget, fungerte. Og det ga overganger.

Etter 26 minutter ladet Berisha skuddfoten på 16 meter etter nettopp en ballvinning og overgang, men avslutningen ble blokkert.

Adrian Pereira legger Pål André Helland i bakken ved sidelinjen. Ole Martin Wold/NTB scanpix

Sjansesløsing

Viking var rett og slett gode på en bane de ikke har vunnet på siden 2005. Rosenborg måtte forsvare seg. Viking gikk i angrep med fem spillere så godt som hver gang de fikk muligheten.

De trykket på og fikk ballen til å gå fra side til side. Med fine kombinasjoner. Spesielt Fredrik Torsteinbø bidro godt framover fra sin høyrebackposisjon.

Etter en snau halvtime måtte Rosenborg gjøre et nytt bytte. Kaptein Tore Reginiussen forlot banen med en skade, og mannefallet fortsatt for RBK.

Like etter fikk Viking en dobbeltsjanse. Først satte Ylldren Ibrahimaj ballen i stolpen fra kloss hold. Berisha klarte ikke å treffe innenfor rammen på returen. Svært nær ledelse for de mørkeblå.

Etter 38 minutter kom Berisha alene med RBKs keeper Julian Faye Lund. Men nok en gang misset Berisha etter å ha lagt ballen over på venstrefoten for å avslutte. Viking burde ledet på Lerkendal.

Etter Ibrahimajs avslutning i stolpen, misset Berisha på returen. Ole Martin Wold/NTB scanpix

Ballen gikk utenfor i stedet for inn i det åpne målet. Ole Martin Wold/NTB scanpix

Billig baklengsmål

I stedet gikk det som det ofte går i fotball. Tar du ikke vare på mulighetene dine, blir du til slutt straffet. Fem minutter før pause fikk Pål André Helland altfor enkelt finte seg forbi Adrian Pereira ute på Rosenborgs høyreside. Alle vet at Helland søker inn i banen hvis han øyner en mulighet til å avslutte.

Og slik gikk det. Fra spiss vinkel dro han til med venstrebeint. Ballen suste i mål. Et baklengsmål av den særdeles enkle sorten sett med Viking-øyne.

Pereira lot seg lure for enkelt, samtidig burde både keeper Arild Østbø sammen med Viljar Vevatne, som begge var i ballbanen, klart å forhindre baklengsmålet. Ballen så ut til å stusse innom Vevatnes bein da den var i ferd med å blåse forbi Vikings keeper.

Etter en omgang der Viking spilte, skapte og trykket på, lå de under til pause. Rett og slett fordi de ikke evnet å omsette sjansene de skapte.

– At vi ligger under til pause, tar jeg på min kappe. Det er elendig at jeg ikke puttet på de sjansene jeg fikk, sa Veton Berisha til Eurosport i pausen.

Her har Pål André Helland skutt fra skrått hold. Ballen suser forbi tre Viking-spillere og i mål. Vegard Eggen, Adresseavisen

Viljar Vevatne, Arild Østbø og Joe Bell kan bare se langt etter ballen som ligger i mål. Ole Martin Wold/NTB scanpix

Billig baklengs – igjen

2. omgang startet med en rekke Viking-feil og hjemmelaget tok kontrollen. Og beholdt den i store deler av omgangen.

Etter 52 minutter var Gustav Valsvik svært nær ved å doble Rosenborgs ledelse da han nesten klarte å sette ballen i mål etter et Helland-hjørnespark. Arild Østbø nådde ikke ut i feltet og slo hull i luften på jakt etter ballen. Men slapp unna baklengs.

Like etter, etter et hjørnespark fra motsatt side, kom nummer to. Helland slo, Gjermund Åsen fikk ballen videre i duell med Adrian Pereira.

På bakerste stolpe fikk Even Hovland stå helt alene. Arild Østbø sideforflyttet seg, men tok plutselig et steg inn i eget mål og da ballen traff beina hans nede ved bakken, var det scoring.

Nok en gang et altfor enkelt baklengsmål.

Veton Berisha i samtale med Rosenborgs Gjermund Åsen. Ole Martin Wold/NTB scanpix

De Lanlay tilbake

Etter 67 minutter tok Bjarne Berntsen grep. Tre bytter. Tommy Høiland kom inn for Berisha og overtok spissplassen. Inn kom også Yann-Erik de Lanlay som for første gang denne sesongen var i troppen.

Han fikk med det sin debut nummer to for Viking på sin gamle hjemmebane.

Det var fart i Viking etter byttene. Igjen klarte de å finne rom og flytte ballen raskt. Spesielt da de klarte å kombinere fra siden og inn via midten, skapte de trøbbel for RBK. En god redning fra Faye Lund nektet innbytter Sebastian Sebulonsen scoring etter 70 minutter.

Men da Torgeir Børven etter 78 minutter headet ballen i mål etter et flott innlegg, var det takk for i aften og god kveld, på Lerkendal.

Børven steg til værs mellom Vikings midtstoppere og headet enkelt ballen i nettet.

Hadde Viking klart å ta vare på noen av sjansene sine spesielt før pause, kunne dette sett helt annerledes ut. Men i stedet for å fortsette på den gode trenden fra de to foregående kampene, var det tilbake til gamle synder for Viking.

Even Hovland header her inn Rosenborgs andre scoring i kampen. Vegard Eggen, Adresseavisen

Kampfakta

Rosenborg-Viking 3–0 (1–0)

Eliteserien fotball, 11. serierunde

Lerkendal stadion, 200 tilskuere

Sjanser: 6–6

Mål: 1–0 Pål André Helland (39), 2–0 Even Hovland (56), 3–0 Torgeir Børven (78)

Dommer: Espen Eskås, Bækkelagets SK

Gult kort: Fredrik Torsteinbø, Joe Bell, Viking

Rosenborg (4–3–3): Julian Faye Lund – Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen (Gustav Valsvik fra 29.), Even Hovland, Anders Trondsen – Anders Konradsen (Gjermund Åsen fra 5.), Per Ciljan Skjelbred (Carlo Holse fra 73.), Edvard Tagseth – Pål André Helland, Torgeir Børven, Emil Konradsen Ceide (Filip Brattbakk fra 73.).

Viking (4–3–3): Arild Østbø – Fredrik Torsteinbø, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Kristoffer Løkberg (Harald Nilsen Tangen fra 88.), Joe Bell, Johnny Furdal (Sebastian Sebulonsen fra 67.)– Ylldren Ibrahimaj (Yann-Erik de Lanlay fra 67.), Veton Berisha (Tommy Høiland fra 67.), Zymer Bytyqi.