Drømmeovergang står på spill i jakten på Champions League

Store pengesummer står på spill i Premier League-klubbenes kamp om Champions League. Utfallet av søndagens skjebnerunde kan også avgjøre om Manchester United får signert Jadon Sancho fra Borussia Dortmund.

Chelsea, Manchester United og Leicester City kjemper om de to siste plassene som gir spill i Champions League neste sesong. NTB scanpix / REUTERS / AP

18 minutter siden

Blant spillerne på øverste nivå i England, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania, er det to som denne sesongen har scoret minst 15 mål og hatt minst like mange målgivende pasninger. Den ene er Lionel Messi. Den andre er Manchester United-aktuelle Jadon Sancho.

– Han er i et helt eget selskap angående målpoeng. Når han i tillegg er en 20 år gammel engelskmann, er han en unik spiller og en drømmesignering for alle de store engelske klubbene. Uniteds utfordring er å overtale ham til at United er stedet å være, sier fotballskribent Lars Sivertsen til Aftenposten på telefon fra England.

Ifølge den tyske avisen Bild og den britiske avisen The Independent, kan svaret på spørsmålet om United er det rette stedet for Sancho å være, stå og falle på deltagelse i Champions League neste sesong. Stjerneskuddet skal være fast bestemt på å spille i turneringen.

Å kvalifisere seg til Europas gjeveste klubbturnering er en lukrativ affære økonomisk. Ved deltagelse i gruppespillet er en klubb sikret i overkant av 150 millioner norske kroner. I tillegg kommer inntekter fra TV-rettighetene. Det er penger som vil komme godt med i Uniteds forsøk på å overbevise Borussia Dortmund om å selge.

Les også Offensiv Solskjær før skjebnekampen: – Drar til Leicester for å vinne

Jadon Sancho er en av de heteste spillerne i Fotball-Europa for øyeblikket. KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Fakta Sist lagene deltok i Champions League Chelsea: 2019/20-sesongen. Manchester United: 2018/19-sesongen. Leicester City: 2016/17-sesongen. Vis mer

Dette er de ulike scenarioene

Før siste serierunde søndag er det kun målforskjell som skiller United på 3.-plass og Chelsea på plassen bak. Ett poeng bak dem igjen følger Leicester, som United møter på bortebane søndag.

– Manchester United er i en gjenoppbyggingsfase. For dem vil det å kvalifisere seg til Champions League være et stort steg i riktig retning, sier Sivertsen før den kommende skjebnerunden.

For «De røde djevlene» er det to ting som gjelder. Solskjærs menn tar seg til Champions League så lenge de ikke taper mot Leicester. Blir «revene» for sterke, vil United likevel kapre en Champions League-plass dersom Chelsea skulle tape mot Wolverhampton.

– Vi har gitt oss selv en god mulighet til å spille i Champions League neste sesong, men vi kan ikke tenke på alle mulige utfall. Vi må bare prestere så bra at vi får resultatet vi trenger, sa Solskjær fredag.

Les også Solskjær kan hjelpe Magnus Carlsen til utrolig bragd

Deltagelse i Champions League kan være en økonomisk gullgruve, og sikrer minst 150 millioner kroner i klubbkassen. Ifølge avisen Liverpool Echo tjente Liverpool over én milliard kroner da de vant turneringen forrige sesong. Carl Recine / Reuters

Chelsea kvalifiserer seg til Europas gjeveste klubbturnering så lenge de tar poeng mot Wolverhampton. Om «ulvene» påfører laget fra Vest-London sesongens sjette tap på hjemmebane i Premier League, må Frank Lampard og Co sette sin lit til at United slår Leicester.

Å kvalifisere seg til Champions League vil frigjøre viktige midler for Chelsea, skriver den amerikanske kringkasteren ESPN, og hevder Premier League-klubben da vil gå i forhandlinger med Bayer Leverkusen om en overgang for det tyske stortalentet Kai Havertz.

Leicester har det tøffeste utgangspunktet. Seriemesteren fra 2016 tar seg til Champions League med seier over United, men ender oppgjøret på King Power Stadium uavgjort, er Leicester avhengige av at kampen på Stamford Bridge ender med Wolverhampton-seier.

Les også Dette øyeblikket har Liverpool-fansen ventet på i 30 år: – Vi har fortjent det

Chelsea må ta minst ett poeng for at Olivier Giroud og lagkameratene skal kunne glise søndag kveld. Alastair Grant / Reuters

Har rotert lite på laget

Etter koronapausen så det lenge rosenrødt ut for United. Solskjærs menn gikk seirende ut av fire av de fem første ligakampene, og var dermed på god vei til å sikre seg en Champions League-billett.

Så spilte United uavgjort hjemme mot Southampton, i en kamp hvor Solskjær stilte med den samme startelleveren for femte gang på rad.

– Dersom United snubler på målstreken, vil det bli stilt spørsmål ved hvordan han har disponert stallen. Da vil han bli kritisert for å ha drevet rovdrift på spillerne, tror Sivertsen, som mener det ikke er grunn til å være overdrevent kritisk til nordmannens disposisjoner.

– Han har funnet en lagoppstilling som fungerer. Hadde United vært én seier unna en Champions League-plass nå om de hadde brukt Jesse Lingard i 3–4 kamper istedenfor Bruno Fernandes?

Angrepsspillerne Marcus Rashford (øverst) og Anthony Martial har med til sammen ni scoringer etter koronapausen vært viktige spillere for Manchester United i jakten på spill i neste sesongs Champions League. Nick Potts / TT Nyhetsbyrån

Når det retoriske spørsmålet har fått henge i luften, slår fotballskribenten fast at han tror United blir å se i Champions League neste sesong, sammen med Lampards Chelsea.

– Jeg tror United slår Leicester. Jeg har sett de fleste av Leicesters kamper etter «lockdown», og det ser ut som at de har gått tom for bensin. Flere spillere i forsvarsrekken er ute med skade, og de har ikke stallen til å takle skadefraværene, sier Sivertsen.

– Da har det jo ikke noe å si hva Chelsea gjør, og det er bra for dem, for kampen mot Wolverhampton er skikkelig ekkel, mener han.

Les også Ny Premier League-sesong starter i september

Nordmenn kjemper mot nedrykk

I motsatt ende av Premier League-tabellen er tre nordmenn involvert. Alexander Tetteys Norwich har rykket ned, mens Joshua Kings Bournemouth har tre poeng opp til Ørjan Håskjold Nylands Aston Villa på sikker plass. Mellom dem ligger Watford.

Sivertsen tror Nyland kan puste lettet ut søndag kveld.

– Jeg tror det blir stående slik det er nå. Jeg har liten tro på at Watford tar mer poeng mot Arsenal enn Villa gjør mot West Ham.