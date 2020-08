Den lekne ungdomsrevolusjonen

Vålerenga har funnet en retning etter fjorårets kollaps. En 19-åring er symbolet på de nye tidene.

Osame Sahraoui (19) ser spent med på hvor lenge Odin Thiago Holm (17) greier å balansere ballen med ansiktet. Begge to er blant Vålerengas mest lovende talenter. Siri Øverland Eriksen

VALLE: – Det der klarer jeg også!

Dag-Eilev Fagermo greier ikke å dy seg. I forbifarten har Vålerenga-treneren sett to av sine mest lovende talenter balansere en ball med pannen. Osame Sahraoui kontrer kjapt:

– Oi, kan du vise oss det?

19-åringen plukker opp ballen og kaster den ned fra tribunen. Sammen med lagkameraten Odin Thiago Holm (17) henger han nærmest over rekkverket. Fagermo gir det to forsøk.

– Det var mer klasse over det før, smiler han bredt etter noen sekunder og tusler utpå den solfylte stadionmatten.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo viser at også han klarer å balansere en ball med pannen. – Det var mer klasse over det før, innrømmer han. Siri Øverland Eriksen

Yndling på 1–2–3

Det er gode tider på Valle. 12 seriekamper har gitt 22 poeng. Bare én gang har Vålerenga hatt en bedre sesongstart de siste 20 årene. I 2015 plukket klubben fra Oslo øst ett poeng mer.

Mange kamper gjenstår, men de blåkledde kjemper om å bli landets tredje beste lag bak Bodø/Glimt og Molde. Ti år er gått siden sist VIF tok medalje i Eliteserien.

– Det kjennes veldig godt å være i Vålerenga om dagen. Ting går vår vei, og vi ligger bra an på tabellen. Jeg føler vi har noe spesielt på gang. Vi har flere lokale og unge spillere på laget enn i fjor, sier Sahraoui til Aftenposten.

Fra den ene langtribunen skuer han utover Intility Arena. Det var her, for halvannen måned siden, at startskuddet gikk for det som kan bli en lysende karriere. Da seriedebuterte Hauketo-gutten med et innhopp mot Stabæk. Og han markerte seg umiddelbart ved å skaffe Vålerenga straffen som berget 2–2.

I turbofart er han blitt en yndling blant fansen. De tre siste kampene har alle vært med Sahraoui fra start.

– Jeg føler jeg har fått belønning for jobben jeg har gjort.

Fakta Vålerenga Stiftet: 29. juli 1913 Hjemmebane: Intility Arena (kap. 16.556 tilskuere) Draktfarge: Blå Trener: Dag-Eilev Fagermo (ansatt 31. januar 2020) Kaptein: Jonatan Tollås Nation Toppscorer: Bård Finne (4 mål) Meritter: * Seriemester i 1965, 1981, 1983, 1984 og 2005 * Cupmester i 1980, 1997, 2002 og 2008 * Forrige seriemedalje kom i 2010 (sølv). Vis mer

Osame Sahraoui har vært i Vålerenga-systemet siden 2014. Nå i en alder av 19 år har han fått en sentral rolle i A-laget. Siri Øverland Eriksen

Færre utenlandske spillere

Situasjonen i Vålerenga var en ganske annen i fjor høst. Da gikk klubben en evighet uten å vinne. 6–0 over Bodø/Glimt ble fulgt opp med 12 seiersløse kamper. VIF raste nedover tabellen, og til slutt skilte det kun fire poeng til nedrykksstreken.

– Det er gøy at vi har kommet såpass godt i gang. Særlig når man tenker på kjempeproblemene klubben hadde i andre halvdel av fjorårssesongen, sier Dag-Eilev Fagermo samtidig som han følger med på dagens treningsøkt.

Han ble Vålerenga-trener da Ronny Deila hoppet av på nyåret. Fagermo peker på at det ikke ble gjort store omveltninger i stallen etter høstkollapsen, men Fredrik Oldrup Jensen og Benjamin Stokke ble hentet inn for å styrke laget.

– Det er stort sett de samme spillerne som har dratt lasset i år også. Men der Vålerenga i 2019 ofte spilte med seks utlendinger, er vi nå nede på to-tre. Skal du importere spillere, må de være så gode at de hever laget.

Fakta Vålerenga på 2000-tallet 2020: På foreløpig 4.-plass 2019: 11.-plass 2018: 6.-plass 2017: 8.-plass 2016: 10.-plass 2015: 7.-plass 2014: 6.-plass 2013: 11.-plass 2012: 8.-plass 2011: 7.-plass 2010: 2.-plass 2009: 7.-plass 2008: 10.-plass 2007: 7.-plass 2006: 3.-plass 2005: 1.-plass 2004: 2.-plass 2003: 12.-plass 2002: 8.-plass 2001: 1. divisjon (1.-plass) 2000: 12.-plass Vis mer

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo følger med på en treningsøkt fra tribunen. Her gir han instrukser. Siri Øverland Eriksen

Bygger klubb

53-åringen var i mange sesonger sjef i Odd. Der ble han kjent for å dyrke lokale unggutter, og dette var en av hovedgrunnene til at Vålerenga ville ha ham. Klubbens akademisatsing har i sommer preget førstelaget.

Tydeligst var det i bortekampen mot Molde i forrige uke. Da stilte Vålerenga et lag med en snittalder på 23,8 år. Tre av spillerne var tenåringer.

– Jeg har ingen problemer med å spille med unge spillere. For oss er det en investering. Vålerenga skal være en klubb som vinner fotballkamper, helst med underholdende fotball, og gjøre det med et sterkt preg av egenutviklede spillere fra Oslo, sier Fagermo.

– Men får du beholde de beste ungguttene over tid?

– Sikkert ikke, men det er for så vidt greit. Å bygge opp egenkapital og en enda bedre infrastruktur rundt laget, er en riktig måte å drive en klubb på. Det vil komme nye talenter når det er såpass mange å ta av. Men håpet er selvsagt at vi kan få beholde spilleren såpass lenge at du også høster sportslig resultater, og ikke bare det økonomiske.

Koronasituasjonen gjør klubbens økonomiske utsikter usikre. I tillegg er det ikke klart om Tor Olav Trøim blir med videre som Vålerenga-investor.

Fakta Høyeste snittalder i forrige serierunde 1) Brann 27,5 2) Kristiansund 27,1 3) Mjøndalen 26,6 4) Sarpsborg 26,4 5) Haugesund 25,8 6) Rosenborg 25,7 7) Odd og Viking 25,3 9) Stabæk, Start og Aalesund 25,2 12) Vålerenga 24,8 13) Molde 24,6 14) Bodø/Glimt 24,4 15) Strømsgodset 24,2 16) Sandefjord 24,0. Tallene er basert på lagenes startoppstillinger. Vis mer

Osame Sahraoui har mye å glede seg over for tiden. 19-åringen nyter stor tillit under Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. Siri Øverland Eriksen

Vålerenga-spillere under trening i solskinnet på Intility Arena noen dager før toppkampen mot Bodø/Glimt. Siri Øverland Eriksen

Unge keepere

Tre dager etter 1–4-tapet i Molde vant Vålerenga 2-1 over Brann i Bergen. Det ble gjort med en snittalder på 24,8 år – den femte laveste av Eliteseriens 16 lag i den 12. serierunden.

– Tallene gjenspeiler en bevisst strategi. Det er bra at vi har vunnet en del og ligger høyt på tabellen, men det er minst like gledelig at vi har greid å integrere flere av de unge spillere, sier Fagermo.

Mandag ble det kjent at Adam Larsen Kwarasey (32) er ferdig i Vålerenga før kontraktstiden går ut. Veteranen havnet bakerst i keeperkøen etter forrige sesong. Nå er Kristoffer Klaesson (19) førstevalget og Kjetil Haug (22) reserve.

– Når du sitter med to så store talenter, må de få spille. Det var derfor et naturlig valg, forklarer Fagermo.

Klaesson tviler på at unge spillere kunne fått bedre forhold enn det Vålerenga tilbyr i 2020.

– Det er morsomt å være en del av det vi bygger her. Jeg skal ikke tippe potensialet, men denne generasjonen ser veldig bra ut, sier målvakten.

Sommeren 2020 ble Osame Sahraouis gjennombrudd i Vålerenga. 19-åringen har gjort flere lekne opptredener i Eliteserien. Siri Øverland Eriksen

Det er gode tider i Vålerenga. Osame Sahraoui strutter av selvtillit og er blitt en sentral spiller på førstelaget. Siri Øverland Eriksen

Ble forelsket

Det er ikke mange ukene siden Osame Sahraoui fortsatt hadde en anonym tilværelse. Han innrømmer at overgangen har vært brå. Før årets sesong hadde han knapt snakket med en journalist.

– Det kom litt fort, men det er flott at jeg blir lagt merke til.

Fagermo nølte ikke da han i januar oppdaget Sahraouis kvaliteter under en treningssamling i Portugal.

– Der ga jeg ham tre kamper med en gang. Jeg så at han hadde noe ekstraordinært, forteller Vålerenga-sjefen.

– Du har sagt at du ble «forelsket»?

– Du blir det i slike ferdigheter. Det er en smart og flink gutt. Han er profesjonell og tar til seg tilbakemeldinger, og det har gjort at han har tatt nye steg. Han slipper seg løs og gir oss en kreativitet som ikke så mange andre har.

Sahraoui har også imponert lagkameratene. Utviklingen inspirerer to år yngre Odin Thiago Holm.

– Osame har tatt Eliteserien med storm, og han har herjet i flere kamper. Det viser at det også er muligheter for min egen del.

– Det er et eller annet med beina hans som er spesielt. Osame har noen magiske øyeblikk få i Eliteserien klarer å kopiere, mener Klaesson.

Selv er midtbanespilleren, som har vært i Vålerenga-systemet siden 2014, fornøyd med at han får påvirke kamper med sin «egen type fotball».

– På banen er jeg meg selv. Jeg tilpasser meg systemet, men beholder min egen stil, sier Sahraoui.

Bodø/Glimt topper Eliteserien. De har tatt imponerende 34 av 36 mulige poeng. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Vil gjøre som Glimt

Lørdag kveld tar Vålerenga imot den klare serielederen Bodø/Glimt. Nordlandsklubben har tatt 34 av 36 mulige poeng. Det har de gulkledde klart med et av seriens yngste mannskap.

– Glimts suksess mynter på at de har fått frem unge spillere som Fredrik Bjørkan, Patrick Berg og Jens Petter Hauge. Det er tre unge og toneangivende gutter i laget. Skal vi bygge opp Vålerenga, må vi gjøre noe lignende, sier Fagermo.

Det er 12 poeng mellom lagene, men Sahraoui går til lørdagens toppkamp med friskt mot.

– Glimt skal få komme hit og kjenne på det. Vi skal gi 110 prosent og vinne på hjemmebane. Selv om vi møter serielederen, skal ikke det prege oss. Vi skal være oss selv og spille slik vi alltid gjør på hjemmebane. Dette blir bra, sier 19-åringen.

Vålerenga-Bodø/Glimt på Eurosport Norge 18.00 lørdag.