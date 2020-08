Terland og Rogde briljerte i Klepps nøkkelkamp

Elisabeth Terland scoret to og Matilde Alsaker Rogde ett i den viktige bunnkampen mot Lyn søndag ettermiddag.

Lyn - Klepp 1–3 (1–1)

KRINGSJÅ KUNSTGRESS: For kun 22 dager siden vant Klepp 1–0 hjemme mot Lyn etter en scoring av Marthine Østenstad. Drøyt tre uker senere er situasjonen langt mer kritisk for Klepp som før et nytt oppgjør mellom lagene sto med tre strake tap. Kun tre poeng skilte lagene før søndagens oppgjør, og dette var en svært viktig kamp for begge lag.