Da Renate Blindheim fikk ny jobb, ville hun ha med denne mannen

Renate Blindheim og Bendik Kristoffersen er 50 år – til sammen. Nå gjør de braksuksess i Sotra.

28. aug. 2020 13:10 Sist oppdatert nå nettopp

Da Renate Blindheim hørte om interessen fra Sotra i juni, var hun helt tydelig på én ting: Om hun skulle takke ja til jobben, ville hun ha med seg trenertalentet Bendik Kristoffersen som assistent.

– Det var veldig viktig for meg. Vi kjenner hverandre godt og skulle inn i et prosjekt hvor vi hadde dårlig tid. Da er det greit at man ikke trenger å bruke lang tid på å bli kjent, sier Blindheim.