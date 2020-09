Kai Havertz klar for Chelsea

Kai Havertz forlater Bayer Leverkusen til fordel for Chelsea. Han blir London-klubbens tredje storsignering denne sommeren, bekrefter klubben på Twitter.

Kai Havertz har signert for Chelsea. POOL New / X80003

Chelsea-manager Frank Lampard har for alvor rustet opp spillerstallen foran Premier League-sesongen som nå står for døren. 21 år gamle Havertz er sistemann inn portene på Stamford Bridge. Unggutten har skrevet under en femårskontrakt.

Midtbanespilleren har spilt for Leverkusen i hele sin karriere og står med 36 mål på 118 kamper for klubben. I tillegg har han bidratt med 25 målgivende pasninger.

Glad og stolt

Han fikk sin seniordebut for klubben i oktober 2016. De siste sesongene har han blitt en av Leverkusens store frontfigurer. Samtidig har 21-åringen vært satt i forbindelse med en overgang til engelsk fotball i lang tid.

– Jeg er veldig glad og stolt over å være her. For meg er det en drøm å spille for en så stor klubb som Chelsea, og jeg gleder meg til å møte alle spillerne og trenerne, sier Havertz til Chelseafc.com.

Gigantisk overgangssum

Både Sky Sports og den tyske storavisen Bild har tidligere rapportert om at Chelsea betaler 80 millioner pund i overgangssum nå. I tillegg skal avtalen mellom klubbene angivelig inneholde mulige tilleggsutbetalinger på ytterligere 20 millioner pund.

Dermed kan Havertz til slutt få en samlet prislapp på rundt en milliard norske kroner.

Tidligere i sommerens overgangsvindu har Chelsea sikret seg Leipzig-spissen Timo Werner, Hakim Ziyech fra Ajax, Thiago Silva fra PSG, Malang Sarr fra Nice og Ben Chilwell fra Leicester.

