Sandnes Ulfs toppscorer med oppfordring til klubben: – Han er viktig for oss

Sandnes Ulfs Kent Håvard Eriksen er i storform og viste det igjen da Raufoss ble slått 2–1. Han ber klubben signere ny kontrakt med spisskompisen.

Nå nettopp

Sandnes Ulf – Raufoss 2–1

– Sanel (Kapidzic) betyr utrolig mye for meg, han er viktig for oss, for laget, nå må klubbledelsen snarest finne fram papirene og signere ham på ny kontrakt, sier Eriksen til Aftenbladet.