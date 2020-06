Molde sleit med å komme til farligheter før pause – så entret Marcus (19) banen og satte fart på hjemmelaget

Molde – Kristiansund BK 4–2 (0–1)

AKER STADION: Molde leverte en middels førsteomgang mot KBK på Aker stadion torsdag ettermiddag, men rettet opp mye av inntrykket etter hvilen. Hjemmelaget hadde mye ball, men slet med å komme til sjanser før hvilen. Lagene gikk til pause på stillinga 0-1, etter at innbytter Bendik Bye sendte gjestene i ledelsen, noe som heller ikke var ufortjent. Mattias Moström må ta mye av skylda for scoringa etter et balltap som satte Molde-forsvaret helt ut av spill et par minutt før hvilen.