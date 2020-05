Direktøren etter personlig samtale med Forren: – Molde skal lede kampen mot gambling

Direktøren i Molde Fotball fikk fredag formiddag signaturen til Vegard Forren på avtalen som gjør at spilleren fristilles fra kontrakten med sluttpakke.

– Jeg er egentlig ikke lettet på noen måte, for dette er uansett bare en trist og kjedelig sak for alle involverte. Det er den vanskeligste avgjørelsen jeg noensinne har vært med på, det innrømmer jeg glatt. Men det var en avgjørelse som vi i klubben måtte ta. Jeg er glad for at Vegard har innsett at han har brutt en tillit på en sånn måte at det måtte få en konsekvens.