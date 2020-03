Onsdag ble det publisert et debattinnlegg i VG skrevet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen, som blant annet representerer Norsk Toppfotball, Toppserien og Divisjonsforeningen.

I overskriften står det: «Også risikosport for fotballspillere å si opp arbeidsavtalen». Fra tidligere er det blitt mye omtalt at klubbene vil kunne miste permitterte spillere etter 14 dager, men i innlegget debatteres det for at en oppsigelse fra spillerne heller ikke er risikofritt.

Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nation retter kritikk mot Norsk Toppfotball (NTF), som er interesseorganisasjonen for fotballklubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen.

«Jeg er permittert, så jeg kjenner det på kroppen når det jobbes aktivt med slik skremselspropaganda fra NTF. Utgangspunktet er jo at spillerne har forståelse og er villig til å blø selv, men når man sitter på dagpenger og får slengt det i trynet, så er ikke den viljen like sterk», skriver han på Twitter.

Vi har vært i kontakt med Nation, som ikke ønsker å utdype kritikken utover det han skrev på Twitter onsdag kveld.

Summene de norske toppklubbene betaler advokater om dagen, for å bl.a. svekke egne spilleres rettigheter, kommer til å bidra til illojalitet fra spillere. Veldig kortsiktig tenkning. Forsøker å strippe spillere som allerede er satt på dagpenger for rettigheter. — Jonatan Nation (@jonatannation) March 25, 2020

– Henger ikke på greip

Forrige uke ble det klart at Vålerenga permitterer samtlige spillere i stallen.

– Vi har ikke brukt penger på juridisk bistand, avkrefter daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, til VG.

Frode Lia beskriver artikkelen som «utrolig umusikalsk». Han er tidligere redaktør for fotballmagasinet Josimar og driver nå flere fotballpodkaster. I tillegg er han trener i breddeklubben Christiania Ballklubb.

– Du tar bort inntektsgrunnlaget, så skal du i tillegg skremme spillerne til å ikke oppsøke annet inntektsbringende arbeid. Det henger ikke på greip. Det er oppskriften på å skape konflikt, i stedet for å skape en dugnadsånd som man snakker så fint om, sier Lia.

Vålerenga, Viking, Strømsgodset, Haugesund, Sandefjord, Kristiansund og Odd har foreløpig permittert store deler av spillerstallene sine, mens Brann-spillerne har gått med på et midlertidig lønnskutt.

Lia poengterer at det selvfølgelig ikke er NTF sin skyld at spillere må permitteres, men at en slik artikkel bidrar til støy.

– Lønningene i norsk fotball er ikke skyhøye. Det er mange unge spillere som ikke har opparbeidet seg inntekt de siste årene. Det er mange utenlandske spillere som heller ikke har opparbeidet seg rettigheter gjennom det norske trygdesystemet, men som forsørger familien sin i hjemlandet, poengterer han.

Slik svarer NTF

Leif Øverland er administrerende direktør i NTF. Han forteller følgende:

– Min kommentar på det er at det er juridiske betraktninger rundt en utrolig komplisert problemstilling, sier Øverland.

– Jeg opplever at vi jobber godt med spillerforeningen (Niso) og trenerforeningen. Alt er ikke rett frem. Det er de nyansene som jeg opplever den kronikken omhandler, legger han til.

NTF har en rammeavtale med advokatfirmaet Kleven og Kristensen, som spesialiserer seg på idrettsjus.

– Artikkelen er ikke bestilt fra oss, men den er blitt diskutert. Vi jobber for klubbene. Klubbene har ulikt syn på dette. Det er et spørsmål om hva som er riktig jus rundt dette. Jeg skal ikke uttale meg om akkurat det, men det er nyanser, sier han.

Øverland forteller videre at han visste om innlegget før det ble publisert i VG. Pål Kleven, en av advokatene bak innlegget, mener det er helt feil å kalle det skremselspropaganda.

– Dette er bare en nyansering av et bilde som er kommet frem. Det er en helt balansert juridisk vurdering som vi mener er korrekt. Vi mener dette er viktig å få frem for både klubb og spiller, sier Kleven.