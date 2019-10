Ullevaal-forvandlingen: Ødegaard har aldri sett på maken

Norge-Spania 1–1

ULLEVAAL STADION: Duellen med Spania var ikke bare en kamp hvor Norge sikret poeng mot et av de aller beste landslagene i verden. Det var også kampen da den elektriske Ullevaal-stemningen gjorde sin retur.

Etter den sene utligningen trakk den ene spilleren etter den andre frem opplevelsen som noe helt spesielt.

– Det er utrolig kult og veldig viktig for oss. Den stemningen som var etter at vi scoret, det er noe jeg aldri har vært med på på Ullevaal før, sa Martin Ødegaard etter kampen.

Nå håper han at det fortsetter også i de neste kampene.

– Det er et samhold mellom laget og publikum som føles veldig spesielt.

Marius Simensen, Bildbyrån

Publikum holdt nesten med motstanderen

Sander Berge merker stor forskjell fra hvordan det har vært på nasjonalarenaen før.

– Tidligere har man vært på Ullevaal og det har kjentes mer ut som om folket heier på motstanderen, enn på oss. I dag var det som om de backet oss. Da spiller vi med trygget, selvtillit og våger mer. Da blir resultatet som det blir, sier midtbanekjempen.

Berge vil at motstanderen skal merke at publikum står bak hjemmelaget, og ikke at de bare kommer for å se stjernene hos gjestene. Han merker effekten Ødegaard har på tilskuerne.

– Publikum reiser seg hver gang Martin får ballen. Man føler liksom at det er nærme en sjanse hver gang, selv om det ikke er en sjanse, og det har en stor effekt.

Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Beste på fire år

Stefan Johansen mener du må fire år tilbake i tid for å finne en atmosfære som var i nærheten av den mot spanjolene. Da ble Kroatia slått 2–0, og fansen fikk troen på at laget til Per-Mathias Høgmo skulle ta seg til EM i Frankrike.

– Når du skaper sjanser mot et lag som Spania, så skaper det optimisme blant publikum, som igjen smitter over på laget. Det er en kamp med enormt mye løping etter ball. når du da får optimismen fra tribunene så hjelper det veldig, sier landslagskapteinen.

Han merker på venner og bekjente at troen på laget er i ferd med å endre seg. Johansen mener positiviteten til laget aldri har vært større i hans tid.

– Det er unge spillere som kommer opp nå og som vil ha dette landslaget ti år fremover. De er allerede på et høyt nivå, og laget spiller en fotball som gleder det norske folket. Det er morsomt, sier Johansen.

Marius Simensen, Bildbyrån

Det hjelper å spille bra ...

Markus Henriksen får ikke spille kamper for Hull på nivå to i England, men har likevel full tillit hos landslagssjef Lagerbäck.

Også han mener at de stadig flere unge, lovende medspillerne har noe å si for publikums interesse for Norge. Dessuten hjelper det naturligvis alltid å sørge for gode resultater.

– Det er en litt annen giv rundt laget, og det sier seg selv. Vi får et positivt omdømme når vi gjør det bra på banen.