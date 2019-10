BT kan fortelle at det mandag oppsto en konflikt på trening mellom Branns to stjerneangripere, Daouda Bamba og Veton Berisha.

Berisha skal ha snakket med Bamba om det som foregikk under forrige kamp mot Molde, da treneren vurderte Bamba som «ikke klar til å komme inn». Under treningen gikk Bamba så hardt til i en takling mot Berisha at det vakte reaksjoner.