Arna-Bjørnar – Trondheims-Ørn 0–0

ARNA IDRETTSPARK: Madelen Holme (17) røk korsbåndet høsten 2018 under en andrelagskamp for Sandviken. I vinter meldte angriperen overgang til Arna-Bjørnar, og søndag var Holme for første gang med i kamptroppen til rødtrøyene.