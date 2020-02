For to uker siden var den tidligere Premier League-spilleren på besøk på Color Line stadion. Etter oppholdet var Lars Bohinen klar på at han ønsket å hente engelskmannen, men at det var helt opp til han sjøl om det kom til å skje.

Nå har AaFK og Mutch blitt enige om ei kontrakt som strekker seg ut sesongen.