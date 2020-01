STAVANGER: Etter at Joe Bell hadde imponert for New Zealand mot Norge i U20-VM i fjor, sendte Morten Jensen ham en melding på Facebook. Det ble starten på at Viking sikret seg landslagsspilleren.

– Det er veldig gøy at vi lyktes med å finne en så god spiller ved å se ham på TV og deretter følge opp på utradisjonelt vis, forklarer Vikings assistenttrener Morten Jensen overfor Aftenbladet.