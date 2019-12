Real Sociedad-presidenten kommenterte ryktene om Ødegaard-overgang

I et juleintervju med lokalavisen El Diario Vasco er Ødegaard ikke overraskende et viktig element. Her forklarer Aperribay blant annet om avtalen med Real Madrid.

Ifølge ham er det bare lov å signere ett år lange låneperioder i Spania. Det skal likevel foreligge en muntlig avtale om at Ødegaard sikter mot to sesonger i Nord-Spania.

Rent praktisk gjøres dette ved at spillerne selv forlenger låneavtalen mot slutten av sesong én.

– Det viktigste er at Ødegaard trives i Real Sociedad og føler at han utvikler seg som spiller. Dersom disse to punktene oppfylles, tror jeg han blir værende. Vi skal prøve å få det til, sier Aperribay.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sportsavisen AS meldte for noen dager siden at Real Madrid har bestemt seg for å hente Ødegaard hjem til sommeren.

Konkurrenten Marca har de siste ukene skrevet at nordmannen trolig er Real-spiller fra neste sesong, men ikke slått det fast. Marca har best kontakter inn mot Real Madrid-ledelsen av de to største sportsavisene i Spania.

Stille

CORDON PRESS / BILDBYRÅN

Ifølge Aperribay har han ikke hørt noe fra Real Madrid-president Florentino Pérez om at Ødegaard forlater San Sebastián etter inneværende sesong.

– Ødegaard valgte oss fordi han mente det var det beste stedet for hans utvikling som spiller, sier Aperribay til El Diario Vasco.

Ødegaards kontrakt med Real Madrid skal løpe til sommeren 2023. Nordmannen er nummer fire bak Lionel Messi (best), Karim Benzema og Casemiro på spillerbørsen til whoscored.com så langt denne sesongen.

Real Sociedad starter La Liga-året 2020 med hjemmekamp mot Villarreal søndag.

Ødegaards markedsverdi har tatt av i løpet av det siste halve året. Hos Transfermarkt er den nå oppe i 500 millioner kroner, nesten fire ganger mer enn da han kom fra Vitesse i sommer.