Betalte tusenvis av kroner, men plutselig stod nordmenn i London uten billett til Champions League-semifinalen

– Jeg har aldri opplevd noe slik før. Jeg fikk litt panikk da jeg fant det ut. Så vi fikk en del utfordringer, sier Daniel Kvåle på telefon fra London.

Kvåle er ihuga Tottenham-supporter, og er i den engelske hovedstaden sammen med to kompiser for å se laget sitt spille på nye Tottenham Hotspur Stadium, når Tottenham tar imot nederlandske Ajax til semifinale i Champions League tirsdag kveld.

– Kaotisk

Natt til mandag fikk Kvåle en tekstmelding om at trioen ikke kunne bruke de tre sesongbillettene, ettersom den engelske sesongkortinnehaveren hadde fått kortene konfiskert av klubben ved forrige hjemmekamp. Flere engelske klubber tar nemlig i bruk legitimasjonskontroll på sesongkortene, ettersom det ødelegger billettsalget.

– Jeg er medlem av supporterklubben til Tottenham, men klarte ikke å få billetter gjennom klubben. Da gikk vi for denne løsningen, vi har brukt ham et par ganger før. Men nå måtte vi ut på leting etter andre løsninger, så det ble litt kaotisk, sier Kvåle.

Privat

– Har du blitt svindlet?

– Nei, jeg tror ikke det er snakk om noe svindel i den forstand. Jeg har snakket med ham, og han jobber med å skaffe penger til å betale tilbake til oss, svarer sogningen.

Kvåle kan fortelle at han og hans to kompiser etter all sannsynlighet vil være innenfor dørene når Champions League-semien sparkes i gang klokken 21.00.

– Vi har gjort en avtale om å kjøpe noen andre billetter. Så vi håper det går i orden. Det blir noen tusen kroner ekstra, men det er verdt det, sier Tottenham-supporteren.

– Alternativet blir å se kampen på pub

En annen som er over i London for å følge kampen er supporter Roar Nygaard. Han er selv sesongkortinnehaver og er derfor sikret å komme seg på kampen. Han har likevel fått med seg billett-problemet som har oppstått, og har prøvd å hjelpe folk med å finne andre løsninger.

– Engelskmannen hadde omtrent 16 sesongkort som han skulle leie ut, så det var en del nordmenn som ble rammet av denne episoden. Han klarte ikke å levere, så nå har det blitt trøbbel. Det ble jo dårlig stemning blant folk, sier Nygaard.

Privat

Nygaard forteller at han har vært i kontakt med engelskmannen, og tror i likhet med Kvåle at det ikke skal være snakk om noe svindel.

– Jeg har hatt kontakt med ham, og tror han ordner opp økonomisk. Men folk er jo strandet likevel, og har vært misfornøyd med oppfølging, sier Nygaard.

– Tror du alle kommer seg på kampen?

– Det vil jo tiden vise. Alternativet er at noen rett og slett må se den på en pub. Men vi prøver å snakke med folk, og hjelper hverandre. Jeg håper det ordner seg slik at flest mulig får gått på kamp, svarer han.

Forbrukerrådet: – Vil ikke anbefale å kjøpe fra ukjente privatpersoner

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver ved Forbrukerrådet. Han sier at Forbrukerrådet jevnlig får spørsmål om lignende saker.

– Vi er kjent med at denne praksisen skjer. Vi har mange ganger fått spørsmål fra forbrukere som har opplevd det samme som i denne situasjonen. Man kommer frem til destinasjonen sin, der man har lånt et sesongkort, som ikke er tilgjengelig likevel, sier Iversen.

Forbrukerrådet/Halvor Njerve

Iversen sier at han har forståelse for at enkeltpersoner velger slike løsninger, når det er vanskelig å få tak i billetter. Men understreker at det er en stor risiko ved å betale penger til ukjente privatpersoner.

– Det tryggeste er å kjøpe billetter gjennom offisielle kanaler, eller av en du kjenner. Det er fortsatt lov å kjøpe og selge enkeltbilletter. Men både leie, kjøp og utlån av sesongkort kan føre til at sesongkortet blir inndratt, forklarer han. Jeg vil virkelig ikke anbefale å betale slik gjennom privatpersoner, nettopp på grunn av risikoen, sier han.

– Hvilke rettigheter har Kvåle og de andre i dette tilfellet?

– Hvis du har betalt for å leie et sesongkort så har du enten krav på å få sett kampen eller få pengene tilbake. Hvis det finnes billetter på markedet, så kan du ha krav på at selger dekker en slik billett dersom sesongkortet du skulle brukt blir inndratt, svarer Iversen.