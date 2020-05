Tidligere landslagstrener med innspill i fotballdebatten: – Hvor mye kroppskontakt er det egentlig?

Den tidligere fotballtreneren, som nå er sportslig leder i Sunnmøre Fotballkrets, har den siste uka sett flere alderbestemte kamper for å avdekke hvor mye kroppskontakt det er i fotball, og har gjort interessante funn. Det har han delt i et blogginnlegg på kretsens sider.

I en J15-kamp fant han for eksempel at i løpet av 80 minutter er det i åpent spill cirka 25 sekunder med direkte kroppskontakt og at det I løpet av 80 minutter med åpent spill er det små sekunder en meters-regelen «brytes». Med betegnelsen «åpent spill» mener han når ballen er i spill, altså uten innkast, cornere, korridorfrispark og lignende situasjoner.