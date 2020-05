Ingen TIL-spillere testet for korona - håper på tidligere treningsoppstart

TIL-lege Jorid Degerstrøm vil ikke utelukke at man i 1. divisjon kan få startet kontakttrening tidligere enn de opprinnelige «fire uker etter Eliteserien».

– Det er planlagt oppstart fire uker etter Eliteserien, så det vil si tidligst i starten av juni. Om veilederen fungerer for Eliteserien, og OBOS er klar for å starte opp tidligere, kan det være at oppstarten kommer 1-2 uker før. Oppstarten med kontaktfotball i Eliteserien skal evalueres etter 14 dager, så får vi se hvordan dette påvirker oss, sier Degerstrøm.