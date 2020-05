Slik skal Bohinen og AaFK bruke ukene fram mot seriestart – en ting er fortsatt uavklart

AaFK har trent for fullt og normalt i tre dager, alle dagene i snøvær. Nå handler det om to ting for å bli klar til sesongstart.

– Vi må bli vant med fotball igjen og få opp fotballkondisjonen. Det er vanskelig å simulere dette i tiden vi har trent uten kontakt. Det fysiske grunnlaget nå er bedre enn når vi møtes første dag i januar, men samtidig må fotballbevegelsene inn, og det tar litt tid. Vi merker at enkelte spillere kjenner at de får litt vondt her og der, sier trener Lars Bohinen til Sunnmørsposten, og fortsetter: